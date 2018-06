Ve vztazích se podvádělo a stále se bude, říká Cameron Diazová

"Podvádělo se a bude se podvádět. Nikoho nemůžu soudit. Nevím, jak tento problém napravit. Jsme lidské bytosti, jsme komplikovaní. Nemůžete projít životem bez několika šrámů, prožít ho bez úhony, tak to prostě je. Když se to stane, musíte se z toho poučit, zpracovat to a jít dál," řekla magazínu OK! blondýnka.

V novém filmu její hrdinka Carly zjistí, že ji nový přítel podvádí. Je ženatý a navíc má ještě další milenku. Všechny tři ženy se pak proti němu spiknou.

Diazová ohledně nevěry později prohlásila, že ona sama by ji nedokázala tolerovat.

Herečka, která je nyní sama, má za sebou hned několik nevydařených vztahů. Chodila s herci Vincentem D'Onofriem (54) a Mattem Dillonem (50), zpěváky Jaredem Letem (42) a Justinem Timberlakem (33), nebo s baseballistou Alexem Rodriguezem (38).

S muži se ale prý rozchází vždy na úrovni a díky tomu může tvrdit, že je se svými bývalými partnery kamarádka.

"Pořád se kamarádím se svými bývalými. Mám pocit, že všechny mé vztahy jsou velmi silné, jsme přátelé, rodina. Já do svých lidí investuji a oni investují zase do mě," prohlásila Diazová.