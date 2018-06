Cameron Diazová a Justin Timberlake se rozešli

Původně měli podle týdeníku Star společně prožít Vánoce u Justinových rodičů v tennesseeském Memphisu. Tam však nakonec dorazil pouze Timberlake. Čtyřiatřicetiletá Cameron odjela s kamarádkami lyžovat do Vail v Coloradu.

O devět let mladší Justin byl o svátcích viděn s přáteli v nočním klubu Senses v Memphisu, kde se prý nechoval příliš zdrženlivě. Na dotaz jednoho z přátel, co by na jeho počínání řekla Cameron, odpověděl: "Proč ona, to už je ukončená kapitola..."

Stará láska nerezaví

Podle přátel prý Timberlake nemarnil čas a hbitě se dal zase dohromady se svou bývalou láskou, pětadvacetiletou obchodní s nemovitostmi Veronikou Finnovou, která ho už kdysi utěšovala po rozchodu s Britney Spearsovou.

O Cameron se zase spekuluje, že se během natáčení komedie The Holiday sblížila s hereckým kolegou Judem Lawem.