Cameron Diazová: Ženy by se dole neměly holit natrvalo

Cameron Diazová se ve své knize o zdravém životním stylu The Body Book věnuje mimo jiné právě ochlupení.



"Kdysi jsme byli chlupatí a nyní nejsme, vyjma několika míst. Předpokládám, že to má své důvody. Tak se některým z nich v knize věnuji. Myslím, že nezáleží na tom, jak se celý život o to staráte, ať už si všechno holíte, nebo epilujete voskem, nebo si tam něco vyholíte, je mi to jedno. Ale holky, přemýšlejte o tom, že si to neodstraníte navždy. Trvale znamená navždy. Už se to nevrátí. Po několika letech můžete změnit názor," prohlásila herečka v talk show Chelsea Lately.

Diazová chce, aby ženy věnovaly větší pozornost svému tělu. Herečka je prý blázen do vědy a snaží se porozumět, jak všechno v našem těle funguje. Během rozhovoru se rozpovídala také o péči o vaginu.

"Myslíme si, že vagina je venku. Říkám, vemte zrcadlo a hrajte si spolu. Jděte do toho. Přečtěte si o tom. Měla byste s ní zacházet jako s krásnou, křehkou květinou, kterou je. Měla byste ji pěstovat ve všech směrech, v nichž potřebuje péči," řekla blondýnka.

"Takže v podstatě, měly bychom ji zalévat," prohlásila moderátorka Chelsea Handlerová.

"Ano, zalévat ji. Hnojit. Potřebuje potravu," dodala Diazová.