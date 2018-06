Cameron Diazová: Kdyby byl bulvár před lety jako teď, nemám kariéru

"Pokud by byl bulvár stejný jako teď, v době když mi bylo 22 let, tak bych neměla kariéru. To je ztraceně pravda. O tom, co jsem tenkrát udělala, se hned nepsalo a nevědělo. Každý ve 22 letech udělá nějakou hloupost a nikdo to nemusí vidět. Je to součást dospívání a pochopení, kdo jste," míní Diazová.

Podle herečky se dnešní mladé dívky kvůli popularitě snaží dělat ze sebe směšné hlupáky a nestarají se o to, co si myslí jiní lidé. Některé věci zase dělají ostatním na truc.

Diazová se nyní věnuje hlavně prezentaci své knihy Body Book (více zde). Blondýnka v ní radí, jak mít ráda své tělo, což je podle ní recept na štěstí. Sama se v dobré fyzické formě udržuje díky tomu, že hodně cvičí. Nikdy neměla typicky ženskou postavu a už po ní ani netouží.

"Strávila jsem hodně času tím, že jsem si přála smyslnější tvary, ale nakonec jsem si uvědomila, že to nejsem já. Proč se trápit a trestat za něco, čím nejsem?" řekla Diazová pro magazín Self.

Blondýnka přiznala, že stejně jako každý člověk o sobě občas pochybuje, ale to jí dodává také sílu.

"Obavy jsou opravdu potřebné, ty vás posouvají dopředu. Musíte umět prohrávat. Pokud ne, pak nejste schopni růst," dodala.