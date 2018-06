Calista pečuje o Fordovu exmanželku

Ford nyní koupil exmanželce dům v kalifornském Encinu a snaží se jí poslední měsíce života co nejvíce zpříjemnit. Platí také enormně vysoké účty za léčiva a lékařskou péči, včetně služebnictva a ošetřujícího personálu.

„Harrison byl vždy skutečný přítel a velká láska,“ prozradila jednašedesátiletá Mary ve svém prvním interview o muži, který ji opustil, jakmile se proslavil v Hollywoodu.

„Calista je také úžasná. Nemohu si přát více. Harrison při mně stál v těch nejhorších dnech a nikdy za to nic nechtěl. Je to úžasný člověk. Budu ho vždy milovat za to, co pro mě udělal, za to, že je tu stále se mnou. Budeme navždy rodina. Uvědomuji si, kolik lásky a podpory mi dává a stále nepřestává,“ řekla Marquardtová.

Lékaři u Mary nemoc odhalili před pěti lety. „Harrison mi koupil skvělý dům. Je tu nádherně. Lidé chtějí o slavných slyšet samé špatnosti, jenže na něho nikdy nic nezjistí. Byl celý život skvělý a spravedlivý,“ dodala Mary, která s Fordem prožila patnáct let. Vzala si ho v roce 1964, kdy se seznámili v amatérském divadle. Mají spolu dva syny.

„Někdy jsem byl možná lepší herec než manžel a otec. Největším zklamáním v životě pro mě bylo nevydařené první manželství a bolest, kterou rozchod způsobil. Udělal jsem v mládí mnoho chyb, na které bych raději nevzpomínal. Ale změnil jsem se. Vždy jsem se snažil, aby se měla moje rodina co nejlépe,“ dal se slyšet Ford s tím, že je šťastný, že se nyní může o Mary postarat.