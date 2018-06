Calista Flockhartová se zamilovala

16:47 , aktualizováno 16:47

V televizním seriálu Ally McBealová se Robert Downey junior coby Larry Paul zamiluje do hlavní hrdinky v podání Calisty Flockhartové. V USA už se šušká, že ti dva prožívají románek i mimo obrazovku! Downeyho poslední epizodní role, kdy se Paul stěhuje do Detroitu za synem, bude za mořem vysílána v nejbližších dnech. S tím také souvisí úplný Downeyho návrat na televizní obrazovku. Lidé ze společnosti Fox, která seriál produkuje, nemají obavy, že by se herec mohl v brzké době vrátit do vězení.