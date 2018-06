Často si připadám mnohem starší než můj manžel, říká Flockhartová

Hvězda seriálu Ally McBealová, tvrdí, že tolik elánu jako má její manžel, nikdy neměla.



„Pro nás dva je v životě nejdůležitější humor a smích. Často se spolu smějeme a vtipkujeme. Pravdou však je, že se často cítím mnohem starší, než je Harrison. Je v něm tolik síly a energie. Říkám si, kde se to v něm bere,“ řekla 52letá herečka v rozhovoru pro magazín Closer Weekly.

A nebyl to jediný překvapivý výrok, který pronesla. Zároveň totiž přiznala, že donedávna neznala skoro žádné filmy, ve kterých její slavný muž hrál.

„Teď už jsem je viděla, napravila jsem to. Ale když jsem byla mladší, neměla jsem ani možnost jít do kina na filmy, protože u nás na malém městě, kde jsem vyrůstala, kino jednoduše nebylo. No a pak nebyl čas,“ vysvětlila. Nejslavnějšími rolemi Harrisona Forda jsou Indiana Jones a pilot Hans Solo ve Hvězdných válkách, zářil ve Vysoké hře patriotů nebo Uprchlíkovi.

Ačkoli na začátku vztahu Harrisona a Calisty mnozí nevěřili, že by jim společné soužití kvůli věkovému rozdílu mohlo vydržet dlouho, oba tvrdí, že si nemohli vybrat lépe. Harrison Ford se nechal slyšet, že by jen těžko hledal ženu, která by ho podporovala víc než Calista.

„Manželka mě pořád ve všem podporuje, protože ví, jak je to vše pro mě důležité. Možná jsem hlupák, ale v ničem jsem se nezměnil, pořád miluju létání,“ prohlásil Ford, jenž předloni s malým letadlem jako pilot havaroval a letos omylem přistál na pojízdné dráze místo přistávací a ohrozil bezpečí nedaleko rolujícího dopravního boeingu.