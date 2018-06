Čaj, který nehřeje, ale chladí

Za dva roky bude myšlence ledového čaje přesně sto let. To, co se zpočátku jevilo jako naprostý nesmysl, je dnes obchodní hit číslo jedna. Vždyť jenom v USA se více než osmdesát procent z celkové spotřeby čaje vypije s ledem.Stalo se to na Světové výstavě v americkém St. Louis v roce 1904. Američané v té době pili především zelený čaj dovážený z Číny. Dominantní postavení zeleného čaje se pokusili narušit dovozci černého čaje z Indie. Postavili proto velmi atraktivní pavilon z litinové konstrukce, v němž rození Indové v tradičních kostýmech nabízeli horký černý čaj pod přímým dohledem slavného znalce čaje, Angličana Richarda Blechyndena. Letní teploty však v průběhu výstavy téměř denně překonávaly hranici třiceti stupňů, a tak Američané tento nápoj úplně ignorovali, přestože je anglický gentleman Blechynden přesvědčoval, že právě pití horkého čaje snižuje pocit žízně. Zoufalý milec čaje se proto rozhodl experimentovat. Do vysokých sklenic vložil několik kostek ledu a zalil je studeným, lehce oslazeným čajem. Nápad se ujal okamžitě, zpráva se rozletěla po celém výstavišti a již nazítří se před čajovým pavilonem tvořily fronty. Od té doby se v moha zemích považuje ledový čaj za ideální způsob přípravy. Britové však pro tyto pro ně poněkud bizarní experimenty dosud nemají pochopení, a tak si dál v klidu pijí svůj čaj horký. Jane Pettigrewová ve své knize Čaj, rádce pro znalce píše, že ledový čaj se nejlépe připraví z ceylonského čaje: "Odměřte dvojnásobné množství lístků než obvykle a nechte je vylouhovat. Po přecezení nálev oslaďte a teplým čajem zalijte kostky ledu ve sklenici. Přikrášlete lístky čerstvé máty a plátkem citronu nebo pomeranče a podávejte."(Excelentní čaj, složitý na přípravu, ale o to lahodnější.)Rozmělněte mátu a vložte ji do skleněného džbánku. Zalijte ovocnými šťávami a přecezeným čajem. Přidejte zázvor, cukr a studenou vodu. Sceďte a dejte nejméně na hodinu vychladit. Čaj podávejte s množstvím ledu, ozdobený mátovými lístky a plátkem pomeranče.