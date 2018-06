Bývalá partnerka Jennerové: Změnu pohlaví chtěla už před 31 lety

Linda Thompsonová dlouho přemýšlela, zda má tuto informaci vůbec pouštět do světa. Přišlo jí to ale jako dobrý nápad, aby celý svět věděl, že změna pohlaví v případě Bruce nebyla pouhým rozmarem na stará kolena.

„Bruce ke mně jednoho dne přišel a měl ve tváři strašně smutný a pochmurný výraz. Sdělil mi, že se cítí být ženou v mužském těle,“ prozradila Linda Thompsonová, která s bývalým atletem žila čtyři roky.

Linda přiznala, že zpočátku nechápala, co tím její partner myslí a jeho slova nepovažovala za důležitá. Později to v ní ale začalo hlodat a na toto téma s ním hovořila. „Řekla jsem mu, že je prototypem dokonalého a krásného muže. Že rozhodně není ženou. Byla jsme zmatená. Když jsem se s tím pak ale srovnala, začali jsme společně docházet na terapii. Myslela jsem si, že mu to pomůže,“ pokračovala v rozhovoru pro magazín People.

Jenner prý tehdy uvažoval nad tím, že odjede do Dánska, kde podstoupí změnu pohlaví. Nakonec tak ale neučinil. Všechno ale natolik narušilo jeho manželství s Lindou, že se rozvedli a rozhodli se, že o „tatínkově“ tajemství neřeknou svým dvěma synům ani nikomu jinému.

Bruce se pak dal dohromady se svou druhou ženou Kris se kterou má dvě dcery. Kris dlouhou dobu o myšlenkách manžela neměla ani tušení. Měla za to, že je její muž zkrátka jen trochu výstřední. Až později se jí svěřil a následně se rozhodl pro změnu pohlaví. Nyní už je Caytlin Jennerovou a konečně se prý po letech mučení cítí šťastně.

Caitlyn Jennerová má svou reality show “I am Cait”: