Díky ňadrům hraji lépe golf, říká otčím Kardashianové po změně pohlaví

Během změny pohlaví Caitlyn absolvovala i plastiku prsou. Právě ňadra jí přinesla výhodu v golfu, protože jí pomáhají držet ruce rovně.

„Když se mě lidé ptají na můj nový život ženy, vždy mi dávají stejnou otázku o golfu: Nevadí ti prsa? Odpověď zní ne, moje hra je stále dost dobrá. A abych byla upřímná, prsa jsou opravdu dobrá pro odpal,“ říká.

„Předtím jsem si dávala do podpaždí ponožku, abych udržela ruce rovně, ale teď už to nemusím dělat, protože si můžu ruce opřít o prsa, takže je to perfektní.“

Bývalý americký desetibojař prý ženské prvky cítil od dětství. Rád se například oblékal do matčiných a sestřiných šatů. „Nevěděl jsem, proč to dělám. Prostě mi to dělalo dobře,“ uvedl.

Plné proměny se však vždy obával a podle svých slov žil ve lži, která ho dovedla až k pokusu o sebevraždu. Vždy trpěl nízkým sebevědomím.

„Jako dítě jsem byl dyslektik, měl jsem nízké sebevědomí a myslel si, že všichni ostatní byli chytřejší než já, lepší studenti a jediná věc, která mi šla, byl sport, v němž jsem byl docela dobrý. Tak jsem v něm ukryl své problémy. To byl můj způsob, jak dokázat světu, že za něco stojím a díky tomu jsem utíkal před skutečnými problémy v životě,“ říká.

Bývalý atlet vyhrál zlato na olympiádě v Kanadě v roce 1976 a rok předtím také na Panamerických hrách v Mexiku.

Olympionik Bruce Jenner v roce 1976 a už coby Caitlyn Jennerová v roce 2015

Jenner byl třikrát ženatý a s bývalými manželkami má dohromady šest dětí. Naposledy byl ženatý s Kris Kardashianovou, čímž se stal otčímem jejích dcer v čele s nejznámější Kim, které v médiích vystupují jako „profesionální celebrity“.

Svou proměnu představil v magazínu Vanity Fair v září 2015 a od té doby si také říká Caitlyn.

Caitlyn Jennerová se objevila na charitativní akci k Oscarům, 28. února 2016: