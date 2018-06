Cage si zvyšuje libido kamenem

Do jaké míry čtyřicetiletý herec karneol při sexu potřebuje, sice neprozradil, každopádně se má co otáčet, aby v sexuálních hrátkách stačil své novopečené jednadvacetileté manželce Alici Kimové, s níž se oženil letos v červenci.

"Nepotřebuji Viagru, abych ji uspokojil. Stačí mi k tomu bohatě mé ozkoušené červené kameny. Karneoly nejsou nijak drahé, ale neuvěřitelně vám dodají sexuální energii. Stačí si na každou ruku navléct náramek z karneolu a můžete si být jisti, že se vám do těla vlije naprosto neuvěřitelná životní energie a hlavně výdrž," prozradil hlavní hrdina filmu Gone in Sixty Seconds.

Nicolas Cage se netají tím, že by rád se svojí třetí manželkou počal dítě, o to více, blíží-li se Vánoce, které jsou podle jeho slov "časem dětí". Herec je otcem dvanáctiletého syna Westona, kterého má se svojí někdejší přítelkyní Kristinou Fultonovou.

"Vždycky jsem považoval Vánoce za čas dětí. Vidět ty rozzářené oči a zapálené tváře, když si rozbalují dárky, je něco nádherného. Možná se mi ještě letos podaří nějaké počít," podotkl s úsměvem herec, který o Vánocích nezapomíná ani na své německé a italské kořeny, a do tradičních amerických oslav tak vtáhne i kousek Evropy.