Cage a Willis byli podvedeni

Herec samozřejmě naopak tvrdí, že v žádném případě nešlo o jeho osobu a podal u vrchního soudu v Los Angeles žalobu. Požaduje v ní odškodné ve výši 300.000 dolarů a vydání opatření, které by zakazovalo používání jeho jména na internetu bez jeho výslovného souhlasu.

Šestatřicetiletá Willardová nicméně odmítá připustit, že si po internetu nedopisovala s Willisem, ale s podvodníkem. "Ze začátku jsem také nevěřila, že by to mohl být Willis. Ale psal mi takové věci, které mohl znát pouze on. Vyprávěl mi o smrti svého bratra a poradil mi, jaký prázdninový tábor mám vybrat pro své tři dcery," uvedla Willardová.

Také Nicolas Cage, nominovaný na Oscara za svou roli ve filmu Adaptace, nedávno odhalil, že jeden z jeho asistentů použil jeho jméno na úředním dokumentu, který stvrzoval přechod jeho některých vlastnických práv na jinou osobu.

Vyšlo také najevo, že podvodník kontaktoval firmy a domlouval se s nimi, že by Cage nosil oděvy jejich značek nebo používal jejich výrobky ve svých nových filmech. Asistent se k podvodu přiznal a nabídl firmám odškodnění.