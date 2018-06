Caban zachránil ženu ze žaláře

Osvobozování připoutaných žen byla jedna z největších atrakcí páteční party na hradě Loket, kterou v rámci Mezinárodního filmového festivalu pořádala společnost ČEZ. Takový mejdan festival ještě nezažil. Byla to nejvelkolepější party, která nikomu nedovolila nudit se.

"Nerad chodím pěšky," řekl s úsměvem prezident festivalu Jiří Bartoška, když na vlastní kůži poznal, že naši předkové skutečně stavěli hrady na kopci a že se člověk nahoru nedostane jinak než po svých.

Bartoška i ostatní hosté dostali u brány sáček se čtyřmi stříbrňáky - Duháky, které se na pár hodin staly oficiálním platidlem na celém hradu. Duháky bylo možné třeba prohrát v kartách, anebo v kartách naopak nějaký další peníz vyhrát. Anebo ho dát žebrákům v otrhaných šatech, kteří se motali po nádvoří a mámili na hostech milodary. "Fuj, to jsem se lekla," uskočila před otrhancem herečka Eliška Balzerová, když do ní začal šťouchat holí a prosil o peníze. "Z těch žebráků jde skoro strach," usmíval se prezidentův mluvčí Ladislav Špaček.

Ale největším hitem se stalo osvobozování mladých, krásných dívek z věže hradu. Za jeden Duhák bylo možné zakoupit si jeden klíč a zkusit, jestli pasuje do zamčených okovů. Kdo si koupil klíčků více, měl šanci větší...

A tak někteří muži, ve vidině příjemného večera s atraktivní partnerkou, běhali z věže nahoru a dolů, popadali dech, potili se, jen aby našli ten správný klíček. Také Šimon Caban musel jít dvakrát nahoru a dolů, aby se mu podařilo "svou" slečnu získat.

Jednomu šťastlivci se dokonce podařilo osvobodit najednou hned dvě dívky, takže mu ostatní muži záviděli a nabízeli za jednu slečnu celý měšec Duháků...

Podobná hra na osvobozování byla připravena i pro ženy, takže i "opuštěné" manželky si mohly ulovit atraktivního mladého muže uvrhnutého do podzemních kobek hradu. Zvláště aktivní byla malířka Iva Hüttnerová, která si kupovala jeden klíček za druhým. "Ten se mi nelíbí, nemáte tady ještě nějakého jiného?" ptala se malířka, když nakukovala do jednotlivých vězení.

Některé ženy zase chtěly znát svou budoucnost a tak se před kartářkou utvořila dlouhá fronta. Do toho vyhrávala muzika, kejklíři předváděli své dovednosti, spoře zahalené břišní tanečnice rozkmitaly své pupíky, polykač ohně si dopřával ohňové pochoutky a rytíři do sebe bušili meči, palcáty a dalšími středověkými zbraněmi.

Nebyla to obyčejná party, kde se lidé tlačí u stolu s pochutinami a konzumují hektolitry vína a piva. Pořád bylo co dělat, co pozorovat, jak se bavit. Ani u stolků s občerstvením nebyly žádné tlačenice, jen u barmana, který míchal rozličné koktejly, se muselo chvilku čekat - i Radek John s manželkou Zlatou Adamovskou trpělivě čekali na svůj long drink.

Akce vyvrcholila příjezdem krále s jeho družinou a velkolepou laserovou show. Poslední hosté neradi odcházeli z hradu Loket až hluboko po půlnoci.