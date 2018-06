C napadá Terezu Boučkovou

Ve Slovníku spisovného jazyka českého jsem se pod heslem PRALES dočetla, že je to "původní les nedotčený zásahem člověka". Z logiky dnešní doby tedy vyplývá, že se v Národním parku Šumava v pralese Trojmezná kácejí stromy a že tam jezdí těžká technika. Co nezničí pily, to rozjezdí kola traktorů. Nejkrásnější prales je přece holina! V denním tisku jsem se zase dozvěděla, že policie nemá k dispozici tolik lidí, aby účelně bránila bojůvkám fotbalových fandů v jejich pozápasovém řádění. I proto byla nedávno těžce zraněna mladá žena, maminka dítěte, jedoucí ke své smůle ve vlaku, zasypaném neznámými příznivci sportu dlažebními kostkami. Bránit řádění ochránců přírody se policii daří o něco lépe. Nadšence, chránící v pralese vlastními těly stromy určené kvůli kůrovci k likvidaci - na osmi z deseti neuhlídaných pokácených stromů vůbec nebyl! - zjišťuje a zatýká dokonce se cvičenými psy. Je to víc než logické. Nakonec, v době nedávno minulé, byla také největším agresorem mandelinka bramborová! Původně jsem ale chtěla psát o potlačování práv a svobod našich občanů, kteří na svých chatách a chalupách v obci Krásné nesměli hlučet motorovými pilami a sekačkami - a to v neděli. Naštěstí už logika dnešní doby zafungovala a práva těchto občanů jsou opět nedotčena. Mohou si svobodně rachotit dle libosti denně do 22 hodin, a to i v neděli, jež se zřejmě z jisté nostalgie k době dávno minulé nazývá v jízdních řádech dnem pracovního klidu. V tomtéž slovníku jsem pod heslem LOGIKA zjistila toto: 1. věda o zákonech správného myšlení; 2. zákonité vyplývání následující věci z věci předcházející; 3. praktické používání zákonů správného myšlení - i bez jejich teoretické znalosti; 4... Omlouvám se váženému čtenáři, že nemohu výčet dokončit. Bydlím v chráněné krajinné oblasti mezi chatami a chalupami. Potřebuji také projevit svá práva, uplatnit svobodu, použít logiku dnešní doby v praxi a ne jenom na papíře! Zapínám strunovou sekačku. Je totiž nedělní poledne. Božský... randál. Amen.