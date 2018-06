VIDEO: Byznys zvaný dabing. Takhle se Jitka Ježková rozčiluje

"Nikdy vám neukážu, jak vypadám u toho, když to dělám jenom hlasem. Počůrali byste se smíchy. Možná byste to chtěli vidět, ale fakt vám to nemůžu ukázat," bránila se Jitka Ježková, když ji štáb iDNES.cz požádal o krátkou ukázku toho, jak se na obraz přenášejí emoce.

S kamerou za zády ovšem s chutí a v několika verzích přednesla větu: "Jak dlouho mi tu nevěru tajíš!"

"Dabing mě dost živí, tak ho mám samozřejmě ráda," směje se Ježková, jež nejčastěji propůjčuje hlas Kate Winsletové a Rachel McAdamsové. "Obě jsou výborné herečky, i když jsem si to u Rachel ze začátku úplně nemyslela. Na druhou stranu, kdo jsem já, abych to mohla říkat. Co se týče Kate Winsletové, ta si od začátku své kariéry neomylně vybírá skvělé projekty. A asi ji nějak dobře cítím, protože se mi dobře dělá," vysvětluje herečka a dabérka.

Kate Winsletová Woody Allen a Rachel McAdamsová

Podle ní se dabing v posledních letech výrazně zrychlil. Na kvalitě prý může lehce ztrácet, na druhou stranu mu prý velmi prospívá technologický pokrok.

"Na to, jaké máme v dnešní době podmínky, si myslím, že to ještě neděláme špatně. Když film dabujete čtrnáct dní a když ho dabujete jeden den, tak je jasný, že je to rozdíl. Na druhou stranu jsou dnes úplně jiné technické možnosti, než byly třeba před dvaceti lety," objasňuje.

"Dnes se všechno dělá přes počítač, stříhá se mnohem rychleji, dabujeme sami a už tam většinou nemáme partnera. Mně to ale nevadí. Stejně se soustředím hlavně na tu svou herečku. Vím, na co odpovídám, mám před sebou text, ale myslím, že ze strany objednavatelů je tlak, aby to bylo rychle a levně. Nicméně máme výborné úpravce dialogů, bez kterých by to nešlo," uzavírá Jitka Ježková, jež rovněž propůjčuje hlas i stanicím MTV a FANDA.