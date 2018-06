Byznys Jany Štefánkové: na Seychelách prodává domy a učí etiketě

Janu Štefánkovou si mnozí pamatují jako někdejší dívku pánského Playboye a rovněž jako hlavní tvář lechtivého magazínu Peříčko. Se showbyznysem ale má její současné podnikání pramálo společného. Uplatnění našla ve sféře byznysmenů, v níž se již léta pohybuje i partner rodačky z Havlíčkova Brodu René Tauber.

"Založila jsem firmu, která pořádá kurzy byznys etikety i etikety stolování, a to nejen v Češku, ale i v zahraničí. Spousta firem je mnohdy ochotna vycestovat i do ciziny, jelikož se jedná o diskrétní záležitost. To je osmdesát procent mé práce, zbytek tvoří prodej nemovitostí na Seychelách, kam v rámci seminářů často jezdíme," řekla iDNES.cz Štefánková.

Ve společnosti se nyní objevuje sporadicky. Jak říká, showbyznys je už dávno na vedlejší koleji, a pokud už do víru zábavy zavítá, zpravidla se jedná o pracovní akce. Velkolepá přehlídka Top Secret v prostorách hotelu Hilton však z tohoto pohledu byla velmi výjimečná (více o přehlídce čtěte zde).

"Moje účast na této přehlídce je dárek od mého partnera Reného, který lístky koupil a pozval mě, abychom si po delší době někam vyšli. Hodně mě to potěšilo, a když můžu uniknout od práce i od rodinných povinností, vždycky je to příjemné odreagování," doplňuje dvojnásobná maminka.

S podnikatelem René Tauberem je Jana Štefánková již třináct let. Vztah s o deset let starším partnerem ji stále naplňuje. "I to, že mě pozval na tuhle přehlídku, je právě to koření, které ke vztahu patří. Jsme spolu sice třináct let, ale vztah se pořád vyvíjí, některé věci jsou určitě hezčí než na začátku. Kdo má dlouhodobý vztah, tak ví, že se o něj musí neustále pečovat. Někdy je to i práce na plný úvazek. Ale nenudíme se. Umíme se vždycky zabavit," dodává spokojeně někdejší playmate.

Na přehlídce Top Secret si ale uvědomila i jednu zásadní pracovní věc, a sice, že dnešní modelky to mají oproti předchozím generacím daleko těžší. Nic se nepromíjí. Komu chybí profesionalita, těžko uspěje.

"Modeling je dneska profi byznys. Když jsme začínaly my, holky z Východu, které vyrůstaly za socialismu, hodně věcí se nám promíjelo. Dneska to tak nefunguje. Je daleko těžší se prosadit. Modeling je už řehole a kdo chce uspět, musí být absolutní profesionál," uzavírá Jana Štefánková, kterou naposledy zaujala dvacetiletá modelka Ivana Mrázová, o níž se mluví jako o české nástupkyni Aleny Šeredové v Itálii.