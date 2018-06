Bývalý přítel Leony Lewis chce za rozchod 46 milionů

Lou Al-Chamaa se s Leonou Lewis zná od deseti let a byli si prý vždy vzájemně oporou. Teď chce ale za své přátelství pořádně zaplatit. Tvrdí, že má největší podíl na Leonině úspěchu v soutěži X Factor, v níž vyhrála v roce 2006 a díky níž se stala světovou senzací.

Leona Lewis mu po rozchodu nabídla londýnský byt, který má hodnotu kolem osmnácti milionů korun, to mu ale připadá málo. "Věří tomu, že hrál v Leonině úspěchu významnou roli. Byli spolu víc než deset let a on ji vždy podporoval, aby využila svůj talent. Takže má teď pocit, že má stejné nároky jako mají manželé," řekla kamarádka zpěvačky britskému listu The Sun.

"Dokonce byl tím, který ji do X Factoru přihlásil a věří, že pak na počátku její úspěšné kariéry hrál významnou roli. Tvrdí, že je dokonce vlastníkem některých textů jejích písní. Ona mu nabídla jejich byt v Hackney, ale to mu nestačí," dodala.

Zpěvačka se s dlouholetým přítelem rozešla hlavně kvůli kariéře. "Celou věčnost už jsou oba pod velkým tlakem a konečně si uvědomili, že nejsou schopni problémy vyřešit. Leonin nabitý program znamená, že je pořád v USA, zatímco Lou je v Londýně. Ona se teď navíc připravuje na turné a věnuje tomu všechno. Vidí se opravdu jen výjimečně," svěřila kamarádka zpěvačky listu Sunday Mirror.

Sama Leona Lewis poděkovala fanouškům, že ji stále podporují i v těžkých chvílích osobních problémů.

"Děkuji vám, že mi dáváte tolik podpory. Pamatujte si, že musíte stále zářit a nesmíte nikomu dovolit, aby vaše světlo zaclonil. Všichni máte v sobě sílu dosáhnout čehokoliv," napsala Leona Lewis na Twitteru.