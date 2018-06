Bývalý nejtlustší muž světa má lásku přes internet. Konečně se setkali

Američanka Rebecca Mountainová se s Britem Paulem Masonem spojila přes Facebook, když viděla v televizi dokument o jeho obezitě.

Mladší a velmi přitažlivá žena Masonovi samozřejmě hned učarovala. Ona sama ho zpočátku hlavně odsuzovala. "Nikdy jsem si nedělala legraci z toho, jak lidé vypadají. Ale hodně jsem je odsuzovala. Říkala jsem si: jak to mohl dopustit?" přiznala Mountainová v rozhovoru pro server The Recorder.

Rebecca Mountainová se do Paula Masona zamilovala přes internet.

Pak poznala, jak hrozná byla Masonova závislost a co mu způsobila, a začala obdivovat jeho odhodlání zhubnout. Když se dozvěděla, že nemá na operaci, při níž by mu odstranili přebytečnou kůži, rozhodla se mu pomoci. Sehnala lékaře v New Yorku, který operaci provede zdarma, je ale třeba získat ještě finance na pooperační péči, v přepočtu skoro 370 tisíc korun. Mountainová proto vytvořila stránku na internetu, kde je sbírka na jejího přítele.

Nemyslela si, že se přes internet do Paula nakonec zamiluje. "Je to neuvěřitelně upřímný a otevřený člověk," říká Američanka.

"Poprvé jsme spolu mluvili po Skypu přes čtyři hodiny a bylo to, jako když se známe mnoho let," popsala. Od té doby si volali denně.

Až tento týden se poprvé setkali. "Když jsem ji viděl na letišti, bylo to mnohem lepší než obrázek na Skypu. Bylo to tak přirozené. Jako setkat se s někým, s kým se znáte deset let," popsal Mason v pořadu This Morning.

Nyní plánuje, že se odstěhuje za svou láskou do Ameriky a pomůže jí tam s jejími obchody. Nejdřív ovšem potřebuje další operaci. Po zhubnutí mu totiž na těle zůstalo 50 kilogramů přebytečné kůže.

Kvůli tomu se ani nemůže hýbat. Jeho nová přítelkyně je odhodlaná s ním zůstat, i kdyby byl trvale odkázán na vozík. "Teď je tam uvnitř osoba, kterou miluji a nezáleží mi na tom, jaký bude po operaci," říká k tomu Američanka.

"Lidé hledají vztahy založené na umělých věcech, jako jsou vzhled nebo peníze. Ale pak mohou přehlédnout něco, z čeho může být úžasný vztah," dodává.