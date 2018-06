Po změně pohlaví jsem se bála o kariéru, říká bývalý mužský model

Australský model se srbskými kořeny čekal na svůj sen stát se ženou deset let. Loni Andrej Pejic konečně podstoupil změnu pohlaví.

Blondýn známý svým androgynním vzhledem ještě coby muž předváděl svatební šaty a objevil se i v reklamě na podprsenku. Bál se však, že ho změna pohlaví může připravit o práci.

„Trvalo deset let, než jsem se dostala tam, kde jsem, a nebyla chvíle, kdy bych to nechtěla. Fyzické aspekty operace mi nedělaly starosti. Víc jsem byla nervózní z přiznání v tisku a jak to ovlivní moji kariéru,“ řekla Pejicová pro časopis Style Sunday Telegraph.

Coby žena se na mole poprvé představila na konci roku 2014 a předváděla už i na letošním londýnském týdnu módy v únoru. Svůj návrat na přehlídky pak na sociálních sítích popsala jako úžasný.

Andrej Pejic se narodil v Srbsku, a když mu bylo devět let, rodina se z Balkánu odstěhovala do Austrálie. V sedmnácti letech ho jako mužského modela objevili agenti a poslali do světa. Nabídku přijal a rozhodl se vydělat si peníze na všechny potřebné operace na změnu pohlaví. Loni v letě oznámil, že má zákroky za sebou a změnil si jméno na Andreja.