Vždycky jsem věděla, že jsem žena, říká bývalý mužský model Pejic

„Odmalička jsem věděla, že jsem žena. Bavilo mě být androgynní typ a mít dvojí kariéru, ale věděla jsem, jaká jsem byla opravdu uvnitř,“ řekla modelka fanouškům na síti Reddit.

Ještě coby Andrej Pejic modelka předváděla módu pro pány i dámy. Nyní se chce zaměřit jen na ženské modely.

„Budu předvádět jako žena. Ale když bude focení opravdu kreativní a úžasné, a budou mě chtít v obleku, tak budu souhlasit, jestli to bude vkusné. Ale už to nebudu dělat tak často jako předtím,“ prohlásila blondýnka.

Pejicová natáčí o svém životě dokument, kterým chce pomoct ostatním transsexuálům.

„Hrozně se těším na budoucnost. Poprvé v životě se cítím dobře ve své vlastní kůži a mám pocit, že mám celý život před sebou. Doufám, že budu modelkou tak dlouho, jak to jen půjde. Cítím, že jsem ještě mladá a mám šanci,“ dodala.

Andrej Pejic se narodil v Srbsku, a když mu bylo devět let, rodina se z Balkánu odstěhovala do Austrálie. V sedmnácti letech ho jako mužského modela objevili agenti a poslali do světa. Nabídku přijal a rozhodl se vydělat si peníze na všechny potřebné operace na změnu pohlaví. Letos v letě oznámil, že má zákroky za sebou a změnil si jméno na Andreja (více zde).