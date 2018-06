Bývalý mariňák a prostitut: Král měl rád trojky, Hepburnová byla lesba

Scotty Bowers ve své knize Full Service: My Adventures In Hollywood And The Secret Sex Lives Of The Stars (Kompletní servis: Má dobrodružství v Hollywoodu a tajné sexuální životy hvězd) otevřeně popisuje svůj vztah s britským králem Edwardem VIII., jenž abdikoval kvůli lásce k rozvedené Američance Wallis Simpsonové. Manželé si ho prý brali často do postele, aby si s ním užili sex ve třech.

Wallis Simpsonová a Edward VIII.

Mladík však nejen sexuálně sloužil, ale rovněž nacházel vhodné partnery a partnerky slavným osobnostem. Třeba Katharine Hepburnové, kterou označil za nenasytnou lesbičku, údajně sehnal 150 různých žen. Jeho atraktivnímu obličeji, dokonale tvarované postavě a pověstnému mužství neodolaly desítky hvězd. Mezi jeho nejslavnějšími milenkami a milenci byli Edith Piaf, Spencer Tracy, Cole Porter, Vivien Leighová, Cary Grant či Rock Hudson.

"Mlčel jsem po celé ty roky, protože jsem nechtěl nikomu z těch lidí ublížit. Nakonec jsem s vydáním knihy souhlasil, protože už nemůžu být znovu mladý a všechny mé slavné lásky jsou mrtvé. Pravda už nemůže ublížit nikomu z nich," řekl Bowers pro list New York Times.

Jako profesionální milenec se Bowers začal živit ve třiadvaceti letech v roce 1946 po skončení druhé světové války, v níž byl nasazen u námořnictva.

První sexuální nabídku mu učinil herec Walter Pidgeon. U benzinové pumpy mu nabídl dvacet dolarů za sex. Bývalý mariňák s volným sexem skončil poté, co začala řádit choroba AIDS. V roce 1984 se oženil a dodnes žije s manželkou Lois v Hollywoodu.