Bývalý manžel Millsové varuje McCartneyho

Heather Millsová, bývalá modelka a nynější přítelkyně Paul McCartneyho.

Úspěšný obchodník Karmal si vzal Millsovou, když jí bylo 18 let a pracovala v jednom londýnském podniku jako barmanka. První měsíce manželství označuje Karmal jako "absolutní štěstí", pak ale začal zjišťovat, že jeho mladá žena je patologická lhářka a nakonec jí musel platit léčení u psychoterapeuta.Manželství poznamenané několika spontánními potraty a především nekonečnými hádkami a také obrovskými výdaji za šaty a šperky pro Millsovou skončilo, když novomanželka utekla s učitelem lyžování, kterého poznala během dovolené na horách. K financování nového života použila peníze z prodeje luxusního vozu BMW, který dostala od Karmala jako dárek.Je to naprosto nespoutaný člověk, nesmírně ambiciózní a společnost jednoho z nejznámějších mužů světa jí teď určitě lichotí, vzkazuje Karmal McCartneymu. Ale současně ho upozorňuje, že "ukočírovat Millsovou je stejné jako sedět na divokém koni".Millsová sice před dvěma týdny populárnímu britskému deníku The Sun řekla, že na sňatek s McCartneym je "zatím příliš brzy", ale současně se svěřila, že nyní spolu prožívají "velmi šťastné chvíle".McCartney, kterému je 57 let, je vdovec. Jeho žena Linda zemřela v dubnu 1998 na rakovinu. Začátkem března veřejně přiznal, že s Heather "patří k sobě", ale požádal sdělovací prostředky, aby jim nebraly soukromí.Millsová, která je o více než 20 let mladší než McCartney, přišla před několika lety při dopravní nehodě o nohu a nyní pracuje pro charitativní organizace. Stejně jako Paul je vegetariánka a velká milovnice zvířat.