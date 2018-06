Bývalý kulturista se i s vývodem střeva stal fitness modelem

Blake Beckford onemocněl chronickým onemocněním střevní sliznice v roce 2003. V té době se věnoval kulturistice. Bolestivá nemoc mu zabránila trénovat a došla až do stadia, kdy mu lékaři museli udělat umělý vývod střeva. Beckford, který byl zvyklý posilovat dvě hodiny denně šest dní v týdnu, shodil 13 kilo a svaly byly pryč.

Ulcerózní kolitida Chronický zánět sliznice tlustého střeva, který vždy postihuje konečník a zpravidla také různě dlouhou část tlustého střeva. Nejčastěji postihuje mladé lidi v rané dospělosti mezi 20. až 30. rokem života. Projevuje se průjmem, který může být až 30krát za den - často s krví a hlenem, bolestmi břicha, hubnutím, podvýživou, teplotou a únavou. Nemoc má chronický průběh s obdobími zhoršení a úpravami pacientova stavu.

Ačkoli ho lékaři varovali, že cvičení mu může vážně ublížit, nedal se odradit a vrátil se do posilovny. Teď je osobním trenérem a i s kolostomickým sáčkem dělá modela. Uskutečnil tak to, o co se snaží Britka Bethany Townsendová, jež vzbudila rozruch svou fotkou v bikinách právě se sáčky do nichž má vyvedené střevo (více čtěte zde).

Beckford začal cvičit v lednu a za půl roku si tělo vypracoval tak, že se dostal do časopisu Men's Fitness.

Teď chce svým příkladem stejně jako Townsendová podpořit lidi s vývodem střeva, aby se nestyděli ukazovat a nepřestali na sobě pracovat. „Chci ukázat lidem a společnosti, že vývod vás nijak nezmění. Neznamená to, že nejste normální. Můžete dosáhnout všeho, co chcete, můžete být atraktivní a můžete vést normální život," řekl Beckford deníku Daily Mail.

Blake Beckford se v současnosti připravuje na první soutěž kulturistů po onemocnění.

Jemu samotnému taky chvíli trvalo, než se s vývodem smířil. „Bylo to zvláštní. Nechtěl jsem to ukázat ani své rodině. Chvíli mi trvalo, než jsem nabyl znovu sebevědomí, abych o tom s lidmi otevřeně mluvil a abych jim ukázal, co mám. Ale časem jsem zjistil, že jsem to já. Operace mi pomohla, mám daleko více energie a mohu si lépe užívat života," dodává.