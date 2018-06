Bývalý idol Horňák už nebalí Evičku

Horňák si v dobách své největší slávy získal srdce řady fanynek písněmi Kotě, Kdo ví, Sluníčko, To se oslaví. Největším hitem ale bylo zřejmě Tričko, ve kterém obdivoval nejen oděv jisté dívky Evičky.

Dnes už jen na tu dobu občas vzpomene a věnuje se boji na poli spravedlnosti. Od loňského dubna totiž pracuje u Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudce v civilních sporech. "Je velice kvalitním soudcem," hodnotí Horňákovu práci jeho nadřízený Ivan Kratochvíl.

"Upřímně řečeno, koho to už zajímá, co teď dělám," reagoval velmi překvapeně na dotaz, jak se mu daří v relativně nové funkci soudce. "Doufám, že mi to jde dobře. Já jsem spokojen," dodal bývalý pěvecký idol.

Nyní sedmatřicetiletého otce dvou dětí vzal kdysi pod svá křídla známý hitmaker František Janeček se svou skupinou Kroky. Společně s Michalem Davidem, Markétou Muchovou, Josefem Melenem, Arnoštem Pátkem či Viktorem Dykem jezdil Horňák s písněmi po celé republice a mnohokrát bodoval v tehdejších hitparádách.

Poprvé se tak stalo v roce 1984 písněmi Škola v přírodě a Kdo ví. S druhou z nich dokonce o rok později v sedmnácti letech vyhrál Hitšarádu, známý pořad dvojice Karel Šíp - Jaroslav Uhlíř. V roce 1986 vydal Horňák první album Dva roky prázdnin. Další dvě desky už nedosáhly takového úspěchu.

Krátce po revoluci se pak Horňák rozhodl pro kariéru právníka. Ještě čas koncertoval s Kroky, ale věnoval se už právnické praxi, mimo jiné v Akademii věd ČR. Šest let až do roku 2003 pracoval jako konzultant v právním odboru poslanecké sněmovny.

"Pak jsem se přihlásil do výběrového řízení na justičního čekatele, kterého jsem poté dělal dva roky až do svého loňského jmenování soudcem," upřesnil Horňák. Nyní má na starosti civilní agendu, občanskoprávní spory včetně rodinného práva, jakým jsou například i rozvody.