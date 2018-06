S královnou jsme se málem rozvedli, přiznal bývalý belgický monarcha

"A stal se zázrak, opět jsme spolu mluvili," řekl Albert II., který Belgii vládl 20 let a loni v červenci se ze zdravotních důvodů vzdal trůnu (více zde).

V nezvykle otevřeném rozhovoru s belgickou televizí RTL-TVI bývalý monarcha řekl, že v královské rodině nepanovala harmonie a že děti trpěly krizí, která otřásala jeho vztahem s královnou Paolou.

"Byly mezi námi prudké rozmíšky, nebyla tam harmonie. A tím naše děti velmi trpěly. Ideální rodiče neexistují. Člověk dělá, co může. S tím, co má. Se svým charakterem i svými slabinami," prohlásil bývalý král, který rozhovor s manželkou podle agentury DPA poskytl bez souhlasu královského paláce.

Albert II. také prozradil, že vyrůstal zcela odříznutý od okolního světa. Ještě ve svých 24 letech prý směl královský palác opustit jen třikrát v roce. Jeho energická italská žena Paola pak údajně byla dlouhou dobu v paláci vnímána jako vetřelec.

Albert se oženil, když mu bylo 25 let. Vzal si půvabnou italskou šlechtičnu Paolu, které přezdívaly "nejkrásnější princezna Evropy". Princ se prý do ní zamiloval na první pohled. Narodily se jim tři děti - synové Philippe a Laurent a dcera Astrid. Podle některých zpráv má Albert II. i nemanželské dítě, belgickou sochařku Delphine Boëlovou.

Albert II. na trůn usedl v létě 1993 po náhlé smrti svého staršího a bezdětného bratra, který jako král Baudouin I. vládl zemi 42 let. To, že se stal králem, Belgičany překvapilo. Léta byli totiž neoficiálně připravováni na to, že korunu zdědí Baudouinův synovec a Albertův nejstarší syn, princ Philippe. Ten se trůnu dočkal až loni (více zde).