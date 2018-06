Bývalý alkoholik Ozzy Osbourne bude v novinách radit nemocným

Jedenašedesátiletý zpěvák přijal nabídku britského nedělníku s rozpaky. "Upřímně řečeno, nejdřív jsem si myslel, že si dělají srandu," uvedl Osbourne. Pak ale došel k názoru, že je pro tuto profesi nejvhodnější kandidát vzhledem k množství zkušeností, které během svého života v tomto směru nasbíral.

"Viděl jsem za svůj život doslova tisíce doktorů a utratil jsem za ně hodně přes milion liber. Někdy si myslím, že už o tom vím víc než doktoři," poznamenal.

"Na každý pád jsem zázrak medicíny. Až umřu, měl bych darovat tělo Muzeu přírodní historie," dodal Osbourne.

Osbourne přežil i havárii na čtyřkolce v roce 2003, po níž prý byl v klinické smrti. "Mám v sobě víc šroubů než stavebnice z Ikey," zdůraznil někdejší frontman Black Sabbath.

Nejhorší bylo ale dlouhé období závislosti. "Je fajn táhnout flám dva dny, ale mně to trvalo 40 let. Jednu dobu jsem do sebe obracel čtyři lahve koňaku za den. Když jsem mluvil s dětmi o drogách, tak to bylo jen: 'můžeš mi nějaký dát?'," vzpomínal Osbourne.

"Ale už jsem lepší člověk. Udržuju se fit, nekouřím, nepiju, neberu drogy, jen endorfiny," dodal Osbourne. Přiznal, že nezměnil životní styl kvůli zdraví, ale kvůli tomu, že už to nebyla legrace.

"Pokud se lidi poučí z mých hloupých chyb, aniž by je museli opakovat, nebo když je přesvědčím, aby chodili na preventivní prohlídky, tak mi to bude stačit a Doktor Ozzy udělal svou práci," popsal své ambice Osbourne, kterému čtenáři budou moci posílat zdravotní dotazy e-mailem.