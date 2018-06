Bývalá Spice Girl Mel C porodila holčičku

Pětatřicetiletá Mel C, přezdívaná Sporty Spice, o tom informovala na svých internetových stránkách.

Holčičce Scarlet Starrové i její mamince se prý daří dobře. Tatínkem dítěte je dlouholetý partner Mel C Thomas Starr.

Melanie C - Northern Star

Chisholmová na svět přivedla potomka jako poslední z bývalých Spice Girls. Zpěvačka se přitom o miminko neúspěšně pokoušela celých šest let. Lékaři totiž už dřív uvedli, že si dietami a extrémním fyzicky náročným režimem dost poškodila zdraví. To se ale změnilo loni v létě, kdy oznámila, že je v jiném stavu. Ve skupině Spice Girls to způsobilo radost a všechny její kolegyně byly neustále na telefonu, aby jí předaly rady, napsala agentura Famous.



Spice Girls

Kolegyně Mel C Victoria Beckhamová má tři syny, Mel B dvě dcery, Geri Halliwellová dceru a Emma Buntonová syna.

Skupina Spice Girls, která vznikla "uměle" díky castingu v roce 1994, zaznamenala obrovský úspěch už svým prvním singlem Wannabe v roce 1996, který se stal okamžitě jedničkou hitparád ve více než třicítce zemí. Během pěti let existence prodaly Spice Girls na 55 milionů alb a měly devět písní na nejvyšší příčce britské hitparády.