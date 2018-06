Zpěvačka Mel B se snaží vyvolat porod pálivým jídlem, běháním a sexem

"Narodí se to tento týden, ať tak či onak," rozhodla těhotná zpěvačka a pustila se do vyvolání porodu pohybem i změnou jídelníčku.

"Nejlepší by bylo, kdyby to šlo přirozeně. Ale zkouším cokoli. Zkouším pálivé jídlo, běh, sex, to všechno dohromady. Ale zdá se, že se mu tam zalíbilo a roste a roste," řekla Mel B v rádiu 2Day FM. "Ale tento týden to jistě bude," dodala.

Své třetí dítě čeká s manželem Stephenem Belafontem, kterého si vzala před čtyřmi lety a který se o ni v těhotenství prý pečlivě stará.

Těhotná Mel B s manželem

Z předchozích manželství mají dohromady už tři dcery. Jestli i další přírůstek do rodiny bude ženského pohlaví, zatím nevědí, nechají se prý překvapit. "Je fajn, když si necháte pro sebe nějaké překvapení. Musíte mít ale všechno neutrální a ne moc věcí, dokud dítě nepřijde na svět," řekla zpěvačka.

Porod chce mít brzy za sebou a přiznala, že je rozhodnutá požádat o epidurální anestezii a léky na bolest.