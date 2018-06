Bývalá sekretářka žaluje Pitta a Jolie za to, že ji propustili

Pětačtyřicetiletá bývalá sekretářka požaduje v přepočtu 1,6 milionu korun. Na zámku Miraval pracovala do února 2010 a vyřizovala slavné dvojici e-maily a telefonáty.

Během dvou let ve službách slavného hollywoodského páru pobírala nemocenskou čtyři a půl měsíce. Byla prý opravdu vážně nemocná, a manželé ji proto neměli právo propustit.

"Pan Brad Pitt, jenž je znám svou charitativní činností a adopcemi dětí, by měl pochopit, že moje klientka by měla kompenzaci dostat co nejdříve. Doufáme, že budou oba věrní své pověsti o humanitárním chování," uvedl Anin právník Emmanuel Ludot.

"Moje klientka nežádá moc, jen férové vyrovnání za nezákonné propuštění. Ty peníze jsou kapkou v oceánu pro tyto hvězdy. Nemá proti nim osobně vůbec nic a tvrdí, že se k ní chovali vždy dobře, ale nezasáhli, když dostala výpověď," dodal.

Manželé jsou nyní i s dětmi v Japonsku, kde měl premiéru Pittův poslední film Moneyball. K celé záležitosti se nevyjadřují.