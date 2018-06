Bývalá pornohvězda žije bez sexu?!

Paula se k jeho tvrzení nevyjádřila. Protože však už svou původní profesi pornoherečky opustila, lze předpokládat, že pokud nemá "tajného náhradníka", tak momentálně vůbec nesouloží...

"Hádáme se a já mám pořád sbalený kufry. Je to těžký, ale už se těším, až se uvolní, bude moct jíst všechno a mezi námi bude klid," dodává. Mirek svůj stav obhajuje tím, že má před sebou velký cíl, a má-li jej dosáhnout, musí něco obětovat.



Přípravu na mistrovství světa už spolu prožívají podruhé. "Tehdy jsme se ale znali jenom chvíli. Teď už jsme spolu víc než tři roky, takže si k sobě víc dovolíme. Někdy to je až tak husté, že to vidíme na rozchod. Samozřejmě se to ale vždycky uklidní," říká Paula. "To zvládnem, bude to v pohodě," přizvukuje Mirek.

Jádrem sporu jsou většinou maličkosti. "Jednou za měsíc po něm chci, aby umyl nádobí, ale stejně ho musím uklidit já. A kdybyste viděli ty všude rozházený hadry, typický chlap," směje se Paula.



Mirek tvrdí, že vzhledem ke svým speciálním dietam tráví u sporáku poměrně hodně času a někdy po sobě nádobí umyje. "Většinou jsem už ale tak unavený, že to se mnou hned šlehne," přiznává Mirek Cipra.

I Paula prožívá zřejmě těžké období. Stále je jednou ze dvou žhavých kandidátek na moderátorku nového erotického televizního pořadu Peříčko. Televize se ale dosud nerozhodla. Z kruhů zasvěcených se sice proslýchá, že má díky svým životním zkušenostem Paula před Dominikou větší šanci, výsledek konkurzního řízení se však obě dozvědí až koncem letošního roku. Nové Peříčko by se mělo začít vysílat až v únoru.