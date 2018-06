Bývalá nejtlustší teenagerka Británie trpí od operace žaludku anorexií

Malissa Jonesová si léta nepřála nic jiného než zhubnout. Nedokázala ale překonat svou chuť k jídlu a přibrala až na kritických 188 kilogramů. V té době už musela v noci dýchat pomocí kyslíkové masky a lékaři usoudili, že gastrický bypass je její jedinou nadějí.

Její matka podstoupila stejný zákrok, takže dívka hned souhlasila. Kvůli nízkému věku pacientky museli lékaři požádat o zvláštní povolení od místních úřadů. To bylo uděleno a Malissa podstoupila drahou operaci, při níž jí zmenšili žaludek a zkrátili tenké střevo.

Nejdřív to vypadalo, že se vše povedlo. Malissa zhubla za rok 89 kilo, našla si práci i přítele. Hubnutí se ale nezastavilo, ani když už měla normálních 60 kilogramů. Dřív extrémně obézní dívka začala trpět mentální anorexií. Nezpůsobila to ale touha po dokonalosti nebo snaha přiblížit se modelkám. Podle Malissy za to může právě operace.

Patnáctiletá Malissa Jonesová (vlevo) na archivním snímku se svojí matkou (uprostřed) a kamarádkou.

Jídlo je pro ni od té doby utrpením. "Můžu jen lehkou vařenou zeleninu, takže denní příjem kalorií je obvykle tak 300, to jsou tři vařené mrkve, dva kousky pastiňáku a pečená brambora," řekla deníku Daily Mail mladá žena, která dřív jedla k snídani 15 velkých čokoládových tyčinek a její denní příjem byl 15 tisíc kalorií.

"Maso, chléb a čokoláda mi nedělají dobře, protože kvůli bypassu nemůžu jídlo pořádně strávit. Kdykoli jím, mám žaludeční křeče. Byla bych nejradši, kdybych už nikdy nemusela jíst," prozradila.

Navíc je stále nemocná, slabá, téměř nemůže chodit. Přišla kvůli tomu o práci a dokonce i o dítě, které nebyla schopná donosit. V jednadvaceti letech váží pouhých 44 kilogramů.

"Mé tělo je hrozné, nemohu se na sebe podívat do zrcadla. Ale chci, aby mě lidé viděli. Chci jim ukázat, že operace žaludku není odpovědí na otázku obezity. Kdybych teď mohla vrátit čas a hubnout dietou a zdravou stravou, udělám to," dodala.

Malissa Jonesová s psycholožkou v pořadu This Morning

Ovšem když tu možnost měla, bez jídla nedokázala vydržet. Vystřídalo se u ní několik nutričních poradců a psychologů a nikdo ji nepřiměl zhubnout. "Kdybych jí nedala najíst, tak by o to škemrala nebo by jídlo ukradla," říká její matka, která bývala taky obézní.

Malissa pochází ze čtyř dětí a nadváhou trpí celá rodina. Nejvíc se začala přejídat, když se její rodiče rozvedli. Přesto ale tvrdí, že byla spokojené dítě. "Nevím, proč jsem tak přibrala. Ano, když mě něco vyvedlo z míry, uklidňovala jsem se jídlem, ale dětství jsem měla šťastné," tvrdí Malissa. I díky matce tehdy věřila, že bypass je řešením obezity. Teď ale sama říká. "Mýlila jsem se. Neexistuje snadná cesta, jak zhubnout."