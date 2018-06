Bývalá Miss Universe nafotí akty pro ZOO (možná)

Krásná Australanka, které smlouva se značkou Myer vynesla několik milionů dolarů (viz fotogalerie), se v Sydney producírovala po molu ve spodním prádle obklopena svalnatci, přičemž se po přehlídce nechala slyšet, že uvažuje o nafocení aktů.

"Před objektivem bych se asi svléknout dokázala, ale záleželo by to na kvalitě fotografií a celého projektu," utrousila modelka, na jejíž slova bleskově reagoval šéfredaktor časopisu ZOO Dan Robinson.

"Pokud žena jako Jennifer řekne, že by se ráda vysvlékla donaha, tak jí velice rádi pomůžeme takový sen zrealizovat," řekl Robinson. Jennifer zatím na nabídku nereagovala, i když o kvalitě projektu nikdo nepochybuje. Když donaha, tak zásadně mezi zvířátky (ano, my víme, že je to britský pánský magazín, ale to na smyslu předchozí věty nic nemění).