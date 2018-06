Bývalá finalistka Miss pracuje v sexy klubu!

"Nemyslete si nic špatného, dělám v Sexy go go klubu jenom barmanku," ohrazovala se jednadvacetiletá dívka.

"Přestěhovala jsem se nadobro z Kadaně do Prahy a potřebovala jsem sehnat práci, tak mi kamarád pomohl k tomuhle. Vedle toho se příležitostně věnuju modelingu a jinak chodím do školy, dodělávám dálkově gymnázium. Musím si zopakovat třetí ročník, ale je to pohoda, školu máme tři dny v měsíci. A taky si zakládám taneční skupinu," chrlí ze sebe finalistka, která byla ve dvanáctce soutěžících považována za rebelku.

"Byla jsem asi zvolená jako dvanáctá průšvihářka. Nedávno jsem totiž potkala pana Zapletala s Hankou Hotovou a ptali se mě, co dělám, že vůbec nezlobím. Ale proč, to teda nechápu," přemítá se smíchem Petrišková.

Nedokáže vysvětlit ani to, že nemá štěstí na muže. Od chvíle, kdy se na dovolené s Miss chlubila movitým přítelem, uběhlo pár měsíců a po jejím boku se objevilo několik nových partnerů. Love story s tím posledním skončila přesně na Vánoce. "Nějak mi to nevychází, takže jsem zase sama," přiznává.