Bývalá modelka s nejkrásnějším tělem Elle Macphersonová je volná

Zdroje z jejího okolí hovoří o tom, že příčinou rozchodu je miliardářův boj o peníze. Majitel hotelové skupiny Fontainebleau Resorts se soudí v přepočtu o téměř dvanáct miliard korun.

"Randili spolu, ale spíš se to točilo pořád kolem rozchodů a návratů. Ona často Jeffa navštěvovala v Miami, ale už ani Vánoce spolu netrávili, odjela raději domů do Austrálie. Měla s ním jít na umělecký festival v prosinci a nakonec to zrušila," píše o Elle britský list Daily Mail.

Elle Macphersonová a Jeff Soffer

Podle některých přátel modelky se ale Macphersonová nikdy nedostala z rozchodu s otcem svých dětí Arpadem Bussonem. Ten teď ale čeká dítě s herečkou Umou Thurmanovou (více čtěte zde).

Macphersonová má s Bussonem čtrnáctiletého Arpada a devítiletého Aurelia. rozešli se v roce 2005.