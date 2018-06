Byty na britské ´sídlištní´ lodi jdou na dračku

Plavidlo se zatím dostavuje v loděnici nedaleko norské metropole Oslo a má být dokončeno někdy v zimních měsících. První plavba povede ResidenSea do Londýna, pak do Lisabonu, odkud má loď vyplout do Rio de Janeira. Tam by měla dorazit někdy v době proslulého karnevalu. Dál je na plánu cesta kolem světa s častými zastávkami v přístavech zvučných jmen.

ResidenSea je dlouhá 192,5 metru, široká 30 metrů a o výtlaku 40.000 tun. Rozpočet předpokládá, že na její stavbu postačí 230 milionů dolarů. Původní projekt z roku 1997 sice počítal s podstatně většími rozměry, nakonec ale došlo ke změně, aby se plavidlo dostalo bez problémů i do menších přístavů, jako jsou například na Fidži či na řeckých ostrovech.

Majiteli apartmánů jsou především podnikatelé, kteří sledují přemístěním trvalého bydliště na moře jediný cíl - zbavit se daňové povinnosti, které se nelze na kontinentu vyhnout. Všichni ale zůstávají v anonymitě, kromě jediného, majitele velké stavební firmy Petera Beckwithe.