Být jen doma s dětmi by mě nebavilo, říká modelka Daniela Peštová

"Pracovat mě baví, nedokážu si představit, že bych byla jenom doma s dětmi a snažíme se to tak slepit, aby jeden z rodičů vždycky byl doma. A když to nejde, nedaleko bydlí rodiče, a to je ta obrovská výhoda oproti New Yorku, kdy to bylo na chůvách," říká Peštová, která se objevila na tiskové konferenci francouzské firmy Garnier.

Modelka, jejímž manželem je slovenský zpěvák Pavol Habera, našla zázemí v Praze, ale za prací musí hlavně do ciziny. Je to dáno i tím, že by se s našimi honoráři nespokojila.

Pavol Habera a Daniela Peštová

Rodačka z Teplic, která patří mezi nejžádanější modelky na světě, zahájila svou kariéru v Paříži. Velký úspěchů ale dosáhla právě v New Yorku, kde pózovala pro titulní stranu časopisu Sports Illustrated. Objevila se i na předních stránkách další prestižních časopisů jako GQ, Marie Claire, Cosmopolitan, Glamour či Elle. Velký úspěch ji přinesla práce pro výrobce luxusního dámského prádla Victoria's Secret nebo kosmetickou společnost L'Oréal, připomíná ČTK.

Tvrdí, že péče o tělo i duši je pro každou ženu to nejdůležitější, a jako recept na krásu předkládá osvědčený postup: hodně spát. "Chodím spát opravdu brzy. Můj nejstarší syn chodí spát později než já, takže ukládá spíš mě. A co můžu pro sebe nejvíc udělat je, že mám večer padla," vysvětluje a připouští, že péče o vlastní tělo je pro ni základ. "Starám se o sebe často, každý den a velmi dobře," dodala se smíchem.

Topmodelka Daniela Peštová, jež v modelingové branži působí již dvacet let, je maminkou tří dětí: čtrnáctiletého Yannicka z prvního manželství, osmileté dcery Elly a malého Paula, který se narodil loni.