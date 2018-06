Tu bolest už nechci zažít, říká Markéta Mayerová o rozvodu s Bourou

"Já nevím, jestli je to tak dlouho, že se můžu za sebou otočit a říct si, že je všechno v pohodě. Když jste spolu 17 let, ten proces nejde zastavit. Máme nádhernou dceru, takže minulost nekončí. Jsou horší situace než rozvod, tohle je prý běžný. Pro mě to ale běžný nebylo... Teď je mi fajn, ale nezapomněla jsem, jak hrozně mi bylo," říká o rozvodu Markéta Mayerová.

Se Slávkem Bourou se zná od devadesátých let, kdy se stali hlavními tvářemi Novy a začali moderovat Snídani s Novou. Díky zajímavé, ale časově náročné práci byli spolu téměř pořád. Není tak divu, že tehdy přeskočila jiskra, která je oba dovedla až před oltář. Když se jim navíc před jedenácti lety narodila dcera Agáta, netušili, jak trpký konec svého soužití zažijí.

Markéta Mayerová a Slávek Boura

"Podle nějakých psychologických průzkumů jsem počítala, že podle modelové situace, kdy se partneři vidí hoďku ráno a dvě večer, jsme spolu prožili 60 společných let. Tím chci říct, že jsme byli spolu pořád a prakticky se mi nevybavuje, co bylo před tím. Práce byla totiž hektická, v týdnu jsme cestovali republikou i světem, to zaměstnání bylo barevný, vážím si toho, že jsem to zažila. Pak přišlo opotřebení zážitky," popisuje Mayerová životní vzestupy a pády.

Nyní, tři roky od rozvodu, je na tom už lépe. Věří, že ji další velká láska čeká, že si to nejlepší období nevybrala. "Jsem optimista, který když vidí sklenici vody, řekne, že je na půl plná. Ale samozřejmě mám strach v momentech, když je mi ouvej a říkám si, co když je ten džbán už naplněný? Zažila jsem úžasný vztah, oboustrannou lásku, máme nádherné dítě. Ale doufám, že to není všechno. Takže říkám, pošlete mi nějakého šikulu, fakt si ho zasloužím," směje se.

Přes veškerá přání ví, že životní prioritou je pro ni dcera Agáta, s níž žije v rodinném domku za Prahou. "Je to lump, ale báječný," začíná vyprávět o dceři. "Nevím, co z ní může být. Ona to taky neví. Má ambice být módní návrhářkou, dělat něco, z čeho by měla hodně peněz, ale nemusela by tam být denně. Je hodně hýčkané dítě, což byl důvod, proč jsme ji přihlásili do závodního aerobiku. Chtěli jsme, aby se naučila prohrávat. Ona je ten typ, který dostával bonbon i v masně. Takže nastoupila do týmu a za loňský rok má na kontě osm zlatých. To se nám trochu nepovedlo."

Markéta zůstává příležitostnou moderátorkou, přestože dřív tvrdila, že do televize už zpátky nechce, teď je situace jiná. Abstinenční příznaky po médiích se dostavily. "Nabídky v minulosti přicházely, ale neuměla jsem je správně vyhodnotit. Myslela jsem, že už do televize nechci. Ale ten absťák je teď velký, strašně se mi stýská," uzavírá s vidinou lepších zítřků Markéta Mayerová.