Byla to premiéra a derniéra zároveň, říká o porodu Štěpánka Duchková

Celý porod proběhl velmi rychle a známá moderátorka musela na sál doslova z minuty na minutu. "Těhotenství s dvojčaty je vždycky rizikovější, takže nikdy nevíte, kdy budete vlastně rodit. Já musela hned. A to jsem ještě moderovala jednu tiskovou konferenci, ze které jsem musela hned do nemocnice," líčí moderátorka, která původní termín měla stanoven až na první polovinu května. - čtěte Štěpánka Duchková porodila dvojčata Adama a Jana

Paradoxem je, že dvojčata viděli všichni kromě ní. Po císařském řezu a celkové narkóze totiž nemůže stála chodit. Od svého partnera, podnikatele Jana Hrušky, ale dostala ty nejaktuálnější informace. "Honza je viděl už dvakrát, takže je má prozkoumané. Byl nadšený, že jsou mu hrozně podobní. Mají stejné čelo jako on," smála se ještě oslabená prvorodička.

Štěpánka Duchková s partnerem a jeho dětmi z prvního manželství

Štěpánka Duchková přivedla Adama a Honzu na svět v porodnici U Apolináře, kde před několika týdny rodila například i Andrea Verešová. Personál i vybavení celé nemocnice si nesmírně pochvaluje. "Jsem hrozně spokojená, funguje to na sto procent. Je to tu moderní, navíc je tady úžasný bufet a automaty na jídlo, tak to jsem opravdu moc spokojená," uzavírá Štěpánka Duchková, která si U Apolináře poleží ještě několik dnů.