Byla bych hloupá, kdybych teď skončila, říká kšefty zavalená Peštová

"Samozřejmě rozhoduje honorář a také to, zda se s produktem či firmou ztotožním a jejich služby si oblíbím. Je stále hodně produktů, které nemohou prezentovat náctileté holčičky, protože by lidé reklamě nevěřili. Dokud bude tolik zakázek jako nyní, tak bych byla hloupá, kdybych je odmítala," říká Daniela Peštová.

Ta nyní oficiálně představila kampaň pro síť vlasových studií Bomton, díky níž může být opět nějakou dobu na "volné noze" a věnovat se výchově svých tří dětí. Kromě prvotřídního honoráře má jistotu, že si nemusí lámat hlavu s vizáží. Kontrakt slibuje nadstandardní péči.

"Nikdy jsem nebyla typ, co se o sebe přehnaně stará, ani jsem tomu nevěnovala příliš času. Teď jsem ale nadšená, že se o mě konečně někdo stará a strašně si to užívám. Netušila jsem, že mě to takhle začne bavit," přiznává manželka muzikanta Paľo Habery.

Jedním dechem ale dodává, že se jí nikdy nestalo, aby ven vyšla neupravená. "Lhala bych, kdybych řekla, že se vypravuji jen pět minut. Vždyť jen tři minuty si čistím zuby," usmívá se. "Sprcha, krém, řasenka a jdu," dodává.

Peštová se ve své nejnovější kampani představuje jako okouzlující žena s perfektním blond účesem.

V minulosti ale svou hřívu několikrát potrápila. Kromě hnědého přelivu ji zdobil i zelený. "To ale nebyl můj nápad. Při jednom focení pro zahraniční časopis mi na vlasy nasypali speciální zlatý prášek, který ale bohužel nějak zoxidoval a já odcházela s totálně zelenými vlasy," vzpomíná topmodelka.

Daniela Peštová, která ve středu rozhodovala o nové vítězce Elite Model Look, zasedne 5. října v další soutěži, tentokrát bude porotkyní nejprestižnější kadeřnické show AICHI, jejíž finále proběhne v pražském SaSaZu.