Byl to osud, říká Simona Krainová o nehodě Dary Rolins

"Lákala jsem Darču, aby strávila víkend ve Varech s námi a ona o tom vážně uvažovala. Bohužel neměla hlídání k malé Lauře a tak zůstala v Praze. Je to bohužel osud a já na něj věřím," říká Krainová.

S Darou Rolins je prý jako jedna z mála v kontaktu a nabídla jí pomoc. "Není na tom dobře. Má srdce na pravém místě a ranilo ji to. Celou situaci jí neusnadňuje ani tlak médií. Dobře ale ví, že jsem s ní a kdykoli a jakkoli bude potřebovat pomoct, udělám to. Nechávám ji ale teď všechno si srovnat v hlavě, na to člověk musí být sám a nikdo jiný mu v tom nepomůže. Je to tragédie pro obě strany, ale stát se to může komukoli z nás. Některé věci zkrátka neovlivníme, to je život," míní Krainová.

O tom, že nehoda zpěvačku zdrtila mluví všichni její přátelé a sama Dara Rolins to přiznala v dopise, který doručil její právník vdově po třiašedesátiletém muži, jehož život skončil po nárazu do auta zpěvačky. "I mě tato tragédie zasáhla tak, jako doposud nic v mém životě," napsala zpěvačka. "Je pro mě těžké v této emočně vypjaté chvíli říkat či psát cokoli, a tak Vám znovu opakuji, že je mi skutečně opravdu nesmírně líto, co se při nehodě událo a jak to nezvratně změnilo Váš život a život Vaší rodiny," dodala Rolins (celé znění dopisu najdete zde).

Vdova pak potrvdila, že dopis dostala a věří zpěvačce její lítost, ale zároveň je přesvědčena o její vině. "I když jsem tam nebyla, muselo to být tak, že se ta zpěvačka nevěnovala řízení. Jinak by ten moped, i když je malý, musela před sebou vidět," řekla Olga Rotreklová deníku Blesk. "Na místě nehody není brzdná dráha. Je to přehledné místo, i kdyby muž jel v protisměru, musela by ho vidět," dodala.

VIDEO: Zpověď ženy, které měla zpěvačka Dara Rolins srazit autem manžela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vyšetřování nehody stále probíhá. Policie v současné pátrá po neznámém cyklistovi, který měl v době nehody, tedy v sobotu krátce po dvanácté hodině projíždět ulicí V Šáreckém údolí od ulice Horoměřická a mohl by tak objasnit, jak k nehodě došlo.

Podívejte se na místo nehody Projeli jsme zatáčku, kde havarovala Dara Rolins

Právník Dary Rolins Robert Vladyka doporučil své klientce, aby o případu nemluvila, dokud nebude vyšetřování uzavřeno. Podle policejního mluvčího se dají výsledky šetření očekávat do měsíce. "Lhůta v tomto směru daná není, ale policie samozřejmě jedná rychle a operativně. Je v zájmu všech zúčastněných, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům," uvedl Vladyka.

Na pohřeb Rolins nepřijela

Pohřeb oběti nehody Jindřicha Rotrekla se koná dnes v Praze. Dara Rolins se ho neúčastní. "Připadalo by mi nevhodné, abych rodině svou přítomností jitřila emoce," uvedla zpěvačka pro deník Blesk. Obává se, že by narušila pietní akt, protože by přilákala pozornost novinářů.

VIDEO: Rodina se rozloučila s mužem, kterého srazila Dara Rolins Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Její rozhodnutí schvaluje zřejmě i vdova Olga Rotreklová, která nechtěla zveřejnit místo pohřbu, aby se vyhnula střetu s fanoušky Dary Rolins. "Stačí si přečíst diskusi na netu o celé té věci. Prý že byl opilý...Žádný alkohol samozřejmě neměl, v životě na rybách nepil, nikdy neměl nehodu, ale ti lidé, kteří ho vůbec neznají, ho podezírají snad ze všeho," postěžovala si Blesku vdova. "Chci manžela v klidu pohřbít," dodala.