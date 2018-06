Byl to osud a zasloužil jsem si to, říká Bémův syn po amputaci ruky

Jáchym Bém promluvil o svém zranění a přiznal, že celá věc byla hloupost, ale mělo se to stát.

Pavel Bém

"Prostě jsem blbl, byl jsem venku, udělal jsem chybu, že jsem se trochu napil, to se stává. Každý udělá někdy blbost, akorát já jsem prostě měl v osudu, že jsem zaplatil trošku víc. Jsem s tím smířený," řekl na videu Jaroslava Suchého.

Bém bude mít protézu. Je to podle něj lepší, protože hrozně trpěl a rozdrcená ruka mu způsobovala velkou bolest. Kus sochy totiž přetrhal všechny tepny a cévy na pravém předloktí. Lékařům se povedlo zachránit jen levou ruku.

"Já si myslím, že jsem si to zasloužil. Takový je osud. Asi jsem udělal něco špatně ve svým životě, nevím co, ale určitě na to časem přijdu," dodal.

Poničená kašna na pražském Uhelném trhu (22. března 2011)

Jáchym si zranění přivodil, když v sobotu 19. března ráno opilý vylezl na Wimmerovu kašnu na Uhelném trhu v Praze 1. Vršek kašny se ale utrhl a dvě stě kilogramů těžký kus sousoší mu rozdrtil obě ruce (více čtěte zde).

Škody na kašně byly zanedbatelné. Poničená fontána je totiž pouhou kopií originálu, který je uložen v depozitáři. Škodu Pavel Bém radnici Prahy 1 okamžitě po nešťastné události zaplatil, ale syn mu to chce splatit.

Málokdo ví, že Wimmerova kašna má zvláštní osud. Už v roce 1974 se na ni sápalo několik gymnazistů. Kašnu při tom zničili a tehdejší režim je exemplárně potrestal, někteří byli vyhozeni ze školy. Od té doby byl originál kašny umístěn v depozitáři a na jeho místo umístěna kopie.

Video pořídil Jaroslav Suchý, který na ulici natáčí rozhovory se známými lidmi, je proslulý tím, že pohladil prezidenta Obamu při jeho návštěvě v Praze.