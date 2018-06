Byl Picasso génius nebo nemocný člověk?

Nizozemský lékař přednese v Londýně na světové lékařské konferenci zaměřené na bolesti hlavy závěry své práce, podle které světoznámý malíř Pablo Picasso možná zažíval zvláštní migrénózní vidění. Někteří lidé, kteří trpí migrénami, toto podivné zdeformované vidění také zažívají. Když se dívají na lidi nebo na věci, vidí je vertikálně rozdělené na dvě části a různě jinak zdeformované.



Mnoho verzí Picassových "Plačících žen" z roku 1937, několik portrétů Marie-Therése Walterové nebo "Portrét dámy s kloboukem" z roku 1938, to vše ukazuje takovéto zdeformování tváře, které je malováno ve dvou rovinách s vertikálním posunem očí a ostatních částí obličeje a s deformací nosu.



Michel Ferrari z univerzitního lékařského centra v Leidenu v Nizozemí, který přijel na sympózium Headache World 2000, tvrdí, že takováto zvláštní zraková migrenózní vidění mohla být pro Picassa inspirací v obdobích jeho rané tvorby. Později se jeho

styl změnil.



Ferrari říká, že jej to poprvé napadlo, když navštívil Picassovo muzeum v Barceloně. "Když pozorujete způsob, jakým maloval ženské tváře, je to téměř stejné, jako když vám pacienti trpící migrénami popisují migrenózní vidění. Najednou vidí tvář, která je vertikální rovinou rozdělena a dvě poloviny se posunou.



Levá část je výše než ta pravá. Pak popisují zkroucení tváře," říká Ferrari. Během několika let sbíral společně se svým vědeckým týmem kresby a malby pacientů, aby toto vidění objasnil. Obvykle obrazy ukazují zkroucené tváře, někdy však též nakloněné věci nebo místnosti. Ukazoval obrázky svým kolegům společně s Picassovými obrazy.



Obrázky pacientů a Picassovy obrazy si jsou do značné míry podobné. "Neexistuje žádný důkaz o tom a nejsem si ani vědom, že by nějaký historik zabývající se životopisem Picassa napsal, že trpěl migrénami. Ale existuje též velmi řídce se vyskytující forma migrény, která může trvat 20 minut až hodinu a nemusí ji doprovázet bolesti. Proto také nemusela být zaznamenána v životopisech," tvrdí Ferrari.



Asi deset procent obyvatelstva trpí migrénami. Dvacet až třicet procent všech pacientů s migrénami má migrénózní vidění. Nemá je však pokaždé. Picasso je podle Ferrariho také nemusel mít často.



Sympózia Headache World 2000, které je sponzorováno Světovou zdravotnickou organizací a americkou společností zaměřující se na bolesti hlavy se zúčastní asi 2000 lékařů a specialistů, kteří zde přednesou výsledky své práce.