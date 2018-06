Byl Mozart Němec, nebo Rakušan?

To popudilo rakouského velvyslance v Německu Christiana Prosla natolik, že si otevřeně stěžoval. „Mozart je přirozeně Rakušan. Řekl bych, že je to ukázka nemístného nacionalismu,“ řekl britskému listu Guardian.



Televizní program nazvaný Náš nejlepší, který se má vysílat příští měsíc, byl vyroben podle podobného pořadu britské BBC, v němž minulý rok zvítězil Winston Churchill. „Britové to měli samozřejmě mnohem jednodušší, protože vždy žili na ostrově, ale u nás se hranice často měnily, a to způsobilo spoustu problémů,“ připustil mluvčí produkce Thomas Hargerdorn.



Pokud jde o Mozarta, moderní publikace jej sice označují za rakouského skladatele, ostatně narodil se v Salcburku a zemřel ve Vídni, jenomže to mnoho neznamená. „Kdyby byl Mozart dotázán, pravděpodobně by se označil za Němce. Národní stát byl tehdy mlhavý pojem a lidé se identifikovali spíše s etnickými skupinami,“ píše Guardian.



Mozart však není jediným sporným případem na seznamu. Dlužno předeslat, že autoři programu předem vyloučili všechny nacistické pohlaváry včetně rodilého Rakušana Adolfa Hitlera. Ale okopírováním britského vzoru i tak zabředli do zmatků - což britský tisk neopomíná jízlivě komentovat. „Diplomaté několika dalších zemí začali studovat historické publikace,“ poznamenává Guardian.



Jde o to, že třeba Sigmund Freud se sice narodil v Příboru, který dnes patří České republice, působil však převážně ve Vídni a zemřel v Londýně. Anebo astronom Kopernik: jeho jméno na seznamu Němců pro změnu popudilo polského velvyslance. „Je to Polák. Aspoň nás to učili ve škole. Části Polska sice připadly Německu, ale k tomu došlo až později,“ prohlásil. Pikantním kandidátem je rovněž filmový herec Gojko Mitič, který se kvalifikoval vlastně jen svým cestovním pasem. Thomas Hargerdorn však původem srbskou hvězdu východoněmeckých westernů hájí. „Mitič je pro nás přijatelný, protože udělal kariéru v Německu, a když padla berlínská zeď, byl občanem NDR,“ zdůraznil.



Mezi kandidáty, o nichž - aspoň z hlediska národnosti - nikdo nepochybuje, se objevují například skladatelé Bach a Beethoven, punková hvězda Nina Hagen, spisovatelé Brecht, Grass nebo bratři Grimmové, vědci a filozofové Einstein, Engels, Marx, Kant nebo současné celebrity jako Boris Becker, Claudia Schifferová či Michael Schumacher.

Mozartova socha