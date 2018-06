Byl Karel Svoboda gay? Je to lež, brání se skladatelův syn

"Náš pětiletý vztah byl velmi pevný. Nikoli ale pravidelný. Někdy jsme se viděli jednou za půl roku, někdy třikrát do měsíce," promluvil v deníku Blesk třicetiletý manažer Jan Hošek, který skladatelovi chodí pravidelně na hrob. To byl také důvod, proč se o něj média začala zajímat.

Svobodův syn Petr je z výpovědí Hoška naprosto v šoku. A hodlá se bránit. "Myslím si, že je to vrchol neúcty k tátovi a jeho památce. Opět si zde nějaká lůza dělá reklamu na tátově smrti. Je mi z toho na zvracení," říká v deníku Aha!.



"Je to lež," říká k celé kauze skladatelův syn Petr

"Je to lež! Lež, která není dobrá ani pro heterosexuální, ani pro gay komunitu," dodal s tím, že otcovu čest bude hájit soudní cestou.

Údajný Svobodův milenec Hošek ale odmítá, že by se chtěl zveřejněním těchto informací jakkoliv zviditelnit. Na svých slovech si trvá. "Karel nikdy nezůstával dlouho. Spěchal vždycky domů, za Vendulou," řekl dále. Jejich intimní schůzky měly údajně probíhat v Hoškově domě v Německu.

Svobodova manželka Vendula Svobodová k celé kauze vydala po několika dnech následující prohlášení. "Osm let jsem prezidentkou Kapky naděje a osm let všechno podřizuju tomu, abychom pro děti postižené poruchou krvetvorby a onkologickými onemocněními vybrali co nejvíc peněz. Jsem zodpovědná za chod Kapky naděje a pomáháme dětem, jimž by jinak nikdo jiný nepomohl. Pro tyto děti je každá koruna dobrá, a proto mi nezáleží na tom, z jakého popudu kdo své peníze dává. Děti umírající na leukémii se totiž na to neptají. Pokud jde o pana Hoška, o svém zesnulém muži mluvím jen dobře a stejně jako vy mu přeju nebeský pokoj. Nezajímá mě nic, co se týká minulosti, a je každého věc, z jakých důvodů chodí někomu na hrob. I kdyby to bylo jen pro svých patnáct minut slávy."