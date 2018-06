Byl jsem kapitalista od narození, říká Marián Labuda

Oblíbený slovenský herec přiznal, že za celý život dostával spíše negativní role. "Já se svým zjevem jsem nikdy nemohl hrát poddaného, nebo člověka z lidu. Já jsem byl kapitalista od narození. I v tom minulém režimu jsem se nemohl uplatnit. proto jsem neudělal kariéru, protože jsem vypadal tak nadutě a velkopansky," sebekriticky prohlásil Labuda a netajil se ani faktem, že nadutost v sobě má i v civilním životě.

Labuda v současnosti hraje ve slovenském Národním divadle, ve filmu Jánošík a hostuje v pražském Vinohradském divadle. Jak sám říká, s cestováním mezi dvěma městy nemá problém. "Byl jsem na to zvyklý. Rád jezdím sem do Čech, protože se tu ke mně velmi slušně chovají, pochvaloval si herec. "Sem se chodím najíst, chodím sem společensky žít a chodím si sem pro uznání," dodal se smíchem.

Úspěch sklízí v obou zemích, i když prozradil, že na hraní v Čechách si dává víc záležet. "Mám pocit větší zodpovědnosti, když hraju v Česku. Hrál jsem tu jednu hru v češtině a tu samou hru na Slovensku ve slovenštině. U vás si to hlídám, ale na Slovensku jsem to spletl," přiznal Labuda.

V rozhovoru s moderátorem Janem Krausem se Labuda překvapivě dostal i ke své závěti, kterou už podle svých slov sepsal. "Čas se blíží, čas se krátí. Závěť ale můžete později roztrhat, podle toho, jak se lidé chovají. Možná, že po tomto pořadu uvedu v závěti i vás, že byste to mohl celé uvádět, řekl byste pár slov, něco vtipného..." vyšokoval Labuda moderátora Krause.

Herec se na závěr svěřil se svým přáním, aby při jeho pohřbu byla smuteční řeč pronesena v češtině. "Mně se čeština vždy líbila. Dal jsem si i do závěti, že bych chtěl, čímž asi mnoho Slováku překvapím, smuteční projev v češtině. Tím bych asi pořádně naštval tu naši slovenskou stranu a myslím, že by to byla poslední pomsta, kterou bych mohl ještě vrátit," zakončil Labuda vtipně rozhovor.