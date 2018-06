Byl jsem diskriminovaný, přiznal Krejčíř

"Ve středověku to bylo ďáblovo znamení a leváci se přeučovali na praváky. V naší době jsem zažil naštěstí jenom ten výsměch. Je to drobný defekt, který nemá za následek těžký porod, nebo něco podobného, ale genetika. Můj otec byl levák, obě moje starší děti jsou leváci a u nejmladšího se uvidí, až začne psát," říká Krejčíř.

"Levý" je Krejčíř podle svých slov na spoustu věcí, třeba šití, vyšívání, které musel absolvovat v rámci školní výuky a přes úspěch v Bailandu prý i na tancování. A také je pomalejší, zato důslednější v učení. Vzhledem k tomu, že leváci byly i takové osobnosti jako Charlie Chaplin, Marylin Monroe, Leonado da Vinci nebo Albert Einstein, necítí to rozhodně jako handicap.

Levá ruka mu už dávno nedělá takové problémy při psaní jako dřív, i když přiznává, že pokud nemusí, využívá počítač a rukou nepíše. Uvítal ale pomůcky, které nabízí první specializovaný kamenný obchod v České republice a také v celé východní Evropě - Obchod pro levoruké, který spolu s herečkou Petrou Špindlerovou slavnostně otevřel.

Herečku známou ze seriálu Velmi křehké vztahy Petru Špindlerovou nejvíc zaujal sešit, který se otevírá na druhou stranu než je obvyklé, takže levák nemusí psát přes jeho hřbet. Nevýhodu toho, že je levačka, pociťuje třeba při autogramiádách. "Když se zapomene na to, že musím sedět na kraji, abych měla levý loket volný, je to problém. Pořád do svého souseda šťouchám. Problém mi taky dělají zrcátka v autě. Logicky bych se otáčela doleva, ale musím se otáčet opačně. Na všechno si ale člověk zvykne. Kdybych měla říct, na co jsem levá v jiném slova smyslu, musela bych přiznat, že skoro na všechno, co ovládá praktická žena. Můj muž totiž tvrdí, že jsem strašně nepraktická. Nešiju, neumím to a i takový knoflík si musí přišít sám," vypráví Špindlerová.