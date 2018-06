Buzková: Zeman mě naštval soukromě

HLASUJTE:

Česká politická elita není elitou národa, takový poslanec Kott se stal národním šaškem, ale uklidněte mě - mají mezi poslanci, ministry a senátory alespoň převahu lidé moudří?

Zvlášť v parlamentu určitě nejsou nijak nadprůměrně moudří lidé. Dokonce si myslím, že je tam takových méně a méně, protože se od počátku devadesátých let hodně změnilo vybírání těch, kteří se dostanou na kandidátku.



Jestli chcete vzpomínat na popřevratovou dobu, mluvte přímo o sobě.

Právě - já se do politiky dostala víceméně náhodou. Tehdy jsem ještě neměla žádné zkušenosti, byla jsem hodně mladá a se silnými názory. A když takový člověk uměl mluvit a bojovat za nějakou myšlenku, tak byl předurčený k tomu, aby se na kandidátku dostal. Dneska to je naopak. Takový člověk má hodně odpůrců, a když přijdou volby uvnitř strany, obvykle se dostane do popředí spíš ten, kdo vůbec nikomu nevadí - průměrní lidé přes sebe silného člověka velmi často nepustí.



Jste na poslance Kotta naštvaná, že kazí pověst vám všem?

Je mi ho líto, protože je to pravděpodobně nemocný člověk a měl by se léčit. Zdraví je pro něj důležitější než poslanecký mandát.



Jsou podle vás ve vrcholové politice kromě opilců i chlípníci?

Rozhodně je tam řada pánů kolegů hluboce přesvědčených, že jsou pány tvorstva.



Zašel někdo v poslední době za hranici?

Například kolega Michal Kraus, když se vyjadřoval na podzim o mém poprsí.



Aha, vzpomínám, "změna je to razantní, ale vzhledem k tomu, že mám velké ruce, bych preferoval větší rozměry", ohodnotil vaši plastickou operaci. Vyřešili jste si to?

Nevyřešili. Od té doby spolu prostě nemluvíme.



Všechno zlé je prý k něčemu dobré. Bylo vám například k něčemu, že vás kdysi nafotili polonahou na pláži?

Ono se říká, že co tě nezabije, to tě posílí, ale tohle mě neposílilo, bylo mi to akorát líto. Jen mi to bezesporu přineslo jedno poučení - musím věřit lidem ještě o něco míň. Přiznám se, že bych prostě nečekala, že mě nějaký český turista vyfotí z vedlejší pláže, aby to prodal do novin. Asi jsem byla naivní.



Teď si představte, že vám na ulici zastoupím cestu a řeknu, že vás nepustím, dokud mě nepolíbíte. Něco takového se totiž jedné dámě nedávno opravdu stalo - udáte mě za omezování osobní svobody, nebo se radši přemůžete, aby byl pokoj?

Asi by záleželo, co by to bylo za chlapa. Ale těžko si dokážu představit, že bych někoho zažalovala, takže bychom to asi vyřešili domluvou, když použiju právnický žargon. ("Jinak paní ministryně má pádnou pravici," ozývá se spolupracovnice Petry Buzkové a ta se směje:) Ale ne.



Takže nemáte?

Je pádná, ale používám ji velmi s rozvahou.



Jenom na sedmiletou dceru a na manžela?

Na manžela jsem ji nikdy nepoužila už z toho prozaického důvodu, že by mě přepral, ale dcera tou pravicí párkrát na zadek dostala.



Za co naposledy?

Za takové ty typické dětské nectnosti - nechce jít spát, chtěla by jíst něco jiného, než máme k obědu, nechce jít ráno do školy ani se převlékat z noční košile do normálního oblečení... A když se to navíc neobešlo bez hysterického pláče, tak jich párkrát na ten hezký kulatý zadeček několik mlasklo.



Byla jsem úplný tele



Koho jste si za svých čtrnáct let v politice vážila nejvíc?

Jestli to může být sociální demokrat, vybrala bych Vladimíra Špidlu. Toho znám od vzniku sociální demokracie a práce v jeho vládě je vlastně to nejlepší, co mě v politice potkalo. Hodně přemýšlí. Hledá odpovědi na otázky, a pokud se přesvědčí o správnosti nějaké cesty, tak si za ní stojí za každou cenu. To je cenná vlastnost. A další politik, kterého si hodně vážím, je Václav Havel.



Lze si vážit i někoho z komunistů?

Ten výraz by byl asi silný, ale je tam několik lidí, které lidsky respektuji - třeba současný předseda klubu Pavel Kováčik.



Mimochodem, myslíte si, že byste třeba mladičkou poslankyni Kateřinu Konečnou dokázala přesvědčit, že jsou ideje ČSSD lepší než ty komunistické?

Ona do toho doroste. Je strašně mladinká a zapálená pro věc a já ji sleduju s notnou dávkou sympatií. Vidím, že to myslí naprosto upřímně a opravdu se snaží bojovat za své názory, které jsou jako u každého mladého člověka silné. Taky jsem taková bývala. Když jsem přišla do parlamentu, bojovala jsem ze svého dnešního hlediska někdy až legračně urputně.



Je jasné, že má člověk kolem pětadvaceti let silné názory, ale pořád je ještě dost nezkušený.

Ještě je tele. Já jsem byla úplný tele.



No a já chápu, že když někdo začne ve čtyřiadvaceti dělat pro sociální demokracii, těžko pak přiznává, že jsou mu vlastně jiné politické proudy bližší. Nedošlo vám někdy později, že byste stejně jako za myšlenky ČSSD dokázala bojovat třeba i za ODS?

Bezesporu bych to dokázala, kdybych se ztotožnila s jiným politickým programem. Což se nestalo. Těžko bych mohla být levicovější, protože to pak už končí prostor po soukromý majetek, pro podnikání, pro konkurenci a podobně. A na druhou stranu bych ani nemohla být pravicovější, protože se stát podle mě nemůže vzdát určitých funkcí - zajištění vzdělání, vytváření určitého standardu ve zdravotnictví pro všechny, solidního důchodového zabezpečení, péče o handicapované...



Pravicové strany by vám řekly, že tohle chtějí taky.

Kdyby se naplnily jejich ekonomické představy, tak na to stát prostě nebude mít peníze.



Jenže dnes veřejnost vaší vládě příliš nevěří.

Je to pravda. Když si občas čtu noviny nebo časopisy, chytá mě trochu deprese a mám pocit, že už vláda nedělá dobře opravdu nic. Ale kdybychom nedělali reformu veřejných financí, tak - myslím si - by byly novinové titulky ještě mnohem horší.



Žiju ve stísněné atmosféře



Před deseti lety jste snila o dovolené s Alainem Delonem na francouzské Riviéře nebo s Tomem Cruisem na Floridě. Vzpomínáte?

Neblázněte. Takové nesmysly jsem říkala?

Takové. Ještě to jsou pořád chlapi, kteří by vás zajímali?

Ne, teď bych rozhodně byla radši se Seanem Connerym ve Skotsku. Ale ještě lepší by bylo zalézt na chalupu v Lužických horách a číst si tam nebo se třeba starat o zahrádku.



Manžel to s vámi musí mít těžké, moc si vás neužije. Jak se s tím naučil vyrovnávat?

Je hodně tolerantní. Ano, život se mnou není jednoduchý, protože odcházím brzo, vracím se pozdě a mám strašně málo volného času. A nebylo to pro něj dlouho příjemné ani z mediálního hlediska, protože i když je profesně velmi dobrý ekonom, všude se o něm píše jen jako o manželovi té Buzkové. A to není pro žádného chlapa snadné. Vám by to bylo příjemné?

Mně by to asi bylo jedno.

On si na to při té své toleranci a vysokém sebevědomí zvykl a dneska už mu to jedno je.

Od roku 1992 jste si vydělala v politice okolo devíti milionů korun. Jak často vás napadne, že byste si je začala užívat? Víc se věnovat rodině nebo třeba tenisu, divadlům, dalšímu vzdělávání...

O tom uvažuju už asi deset let.



Já to ale myslím vážně.

Uvažuju o tom vážně, i když jsem to ještě nikdy neudělala. Umím si představit, že budu pracovat mnohem méně, takový okamžik rozhodně jednoho dne přijde. Nezůstanu v politice do důchodu.



Vašemu manželovi hrozí vězení - policie tvrdí, že i jeho vinou přišla Česká spořitelna o miliardu korun. Jak to prožíváte?

V té stísněné atmosféře žijeme už rok a půl. Je to ohromně stresující. Takhle by to asi působilo na každého.



Budíte se ze spaní s myšlenkou, že to pro vás dopadne špatně?

Mám už leta vybudovaný sebezáchovný mechanismus - před spaním nepřemýšlím o nepříjemných věcech. Do postele si beru jen hezké myšlenky a jde to, ráno se budím odpočatější.



Snášíte stres líp než manžel?

Oba to snášíme špatně.



A přeneslo se to i na dceru?

Nepřeneslo, ta o tom samozřejmě neví.



Zeman mě naštval soukromě

Vy jste měla vždycky slušné vztahy s Václavem Havlem, naopak problematické s Milošem Zemanem. Myslíte si, že se ještě některý z nich do politiky vrátí?

Řekla bych, že ne.



U Havla byste si to osobně přála?

Určitě by do ní mohl promluvit, ale pro něj je teď důležité, aby si odpočinul. Není na tom zdravotně nejlépe. Nepočítám s tím, že by se chtěl vracet, ale jeho pohled býval vždycky rozumný a zklidňující. Havel se dokázal postavit mezi politicky vzedmuté vášně.



Jste s někým z těch dvou důchodců aspoň občas v kontaktu?

S Václavem Havlem jsme párkrát mluvili, několikrát jsem telefonovala i s paní Havlovou, ale Miloše Zemana jsem neviděla od doby, kdy odešel z Hradu po prezidentské volbě.



Čím vás kdy nejvíc naštval váš dlouholetý šéf Zeman?

Nejvíc mě naštval soukromě. Víc k tomu neřeknu.



Jak hodnotíte první rok Václava Klause na Hradě?

Chová se velmi profesionálně a jeho vystupování je úspěšné. Ukazuje se na sportovních utkáních, chodí mezi lidi...



Takže vy to říkáte ironicky?

Ne. On je skutečně velmi úspěšný, protože si získává podporu veřejnosti a bez jakékoli ironie je velmi reprezentativní ve vnitrostátní politice.



Když jsme u toho sportu, tak letošní rok přinese tři velké události - světový šampionát v hokeji, evropský ve fotbale a nakonec olympiádu. Kam byste jela nejraději?

Kdybych si mohla vybrat, tak na olympiádu. A takhle na ni pojedu taky, protože to mám v popisu práce.



Jaký sport vás tam bude lákat?

Atletika. A samozřejmě ta disciplína, ve které máme šanci uspět. To je lidské.



Dá se očekávat, že politici nebudou v době důležitých sportovních přenosů pracovat jako obvykle a spíš je bude zajímat televize. Takže by bylo dobře stihnout všechno důležité do hokejového května.

Koneckonců, aspoň potom budu mít víc času na práci. Když nebude zasedat sněmovna, mohla bych být častěji na ministerstvu, protože sněmovna strašně brzdí veškerou moji činnost. Musím tam sedět od devíti do sedmi, mám hodinu na oběd, a to chodím na ministerstvo vyřizovat poštu, porady si svolávám do sněmovny. Takže když někdy nezasedá, já doháním na ministerstvu resty.



Ono je vidět, že vás práce ve sněmovně moc nebaví.

Tak... Když se dnes od rána projednává jedna interpelace, aby mohla opozice předvést své rétorické schopnosti, koho by to bavilo.



Byla jste v posledních letech tak začtená do románu, že jste si ho tajně četla i v práci?

Nevydržela bych tam číst beletrii, protože na kvalitní román se musíte přece jenom trochu soustředit a to ve sněmovně nejde. Takže si tam beru notebook, přečtu všechny noviny a časopisy, proberu s kolegy spoustu problémů. Ale občas mi to připadá jako den, kdy jsem neudělala vůbec nic.



Řekněte - máte v televizi pořad, který si jen nerada necháte ujít?

Když se mi to podaří, tak se hrozně ráda dívám v noci na Sex ve městě.



Vím, že jste vyrůstala v hudebním prostředí, vaše maminka tančila v karlínském divadle. Zpíváte si občas?

Zpívám. Hrozně špatně, a to konkrétně operety, ale akorát když se mi podaří trošku ovínit. Několikrát jsem takhle obšťastňovala kolegy, když jsme byli třeba v moravském sklípku. Já mám totiž hudební sluch, a proto slyším, jak je můj zpěv falešný. Jenže v takovém sklípku odpadají zábrany. Tam tu faleš sice slyším, ale přestává mi vadit, a to pak přijde na řadu i Čardášová princezna.



Co si vlastně myslí vaše dcera, že děláte za práci?

Je to někdy strašně komický - Andulka má dodneška představu, že chodím každý den navštěvovat nějakou školu. Co bych taky jako ministryně školství dělala jiného? A každou chvíli mě žádá, abych vyhlásila prázdniny.

Devětatřicetiletá ministryně školství je vnučkou prvorepublikového senátora Františka Modráčka. Po ukončení právnické fakulty v roce 1989 vstoupila mezi sociální demokraty. Roku 1990 byla zvolena místopředsedkyní strany, už čtvrté volební období je poslankyní. Ve vládě je od roku 2002. V ČSSD patřila k odpůrcům Miloše Zemana, který ji nařkl z lenosti a nazval maskotem strany. Václav Havel ji naopak jmenoval mezi lidmi, kteří by mohli vykonávat funkci prezidenta. Manžel je ekonom Josef Kotrba, mají sedmiletou dceru Aničku.