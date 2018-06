Bushová uplatní v roli první dámy kouzlo nenápadnosti

Zdá, že Laura Bushová si vybere někde mezi oběma předchůdkyněmi a nejspíše uplatní kouzlo osobní nenápadnosti prokládané snahou uchránit co největší kus soukromí rodiny. Hillary Clintonové však může být přeci jen za ledacos vděčná.

"(Hillary) rozšířila možnosti, které se prvním dámám otevírají. Pokud se Laura Busová rozhodne učit na veřejné škole ve Washingtonu ... nikdo ani nemrkne okem," prohlásil Carl Sferrazza Anthony, autor rozsáhlých publikací o prezidentských chotích.

Učení a školství je skutečně profesní i životní náplní nové první dámy a je možné, že sféra školství a vzdělávání vůbec budou oblasti, kterým se bude věnovat i v Bílém domě. To si vyzkoušela už v době, kdy byl její manžel guvernérem Texasu.

Tehdy založila s pomocí místních literátů každoroční Texaský knižní festival, na jehož kontě se shromáždilo milión dolarů pro veřejné knihovny, a vehementně prosazovala získání dotací pro předškolní předčítací programy.

K dalším tématům se výrazně nevyslovovala a sama se kdysi prý považovala za demokratku jako ostatně většina Texasanů. Někteří přátelé se dokonce domnívají, že v některých záležitostech jako trest smrti a potraty stojí názorově nalevo od svého konzervativního manžela.

"Jestliže budeme soudit podle její role texaské první dámy, ... (Laura Bushová) bude aktivní a vlivná v takových věcech jako vzdělávání, ale nebude prosazovačná ani si nebude přisvojovat moc," napsal americký tisk.

Co jí půjde však hůře než dříve, bude snaha o uhájení ostrůvku rodinného soukromí v tak exponované světové funkci, v níž chtě nechtě bude její chování podrobně rozebíráno. Bushová sice politické kariéře svého manžela přivykla, ale zdaleka se s ní neztotožnila tak, jako to dokázala Hillary s Billem Clintonem.

I v prezidentské předvolební kampani se od manžela oddělila jen nakrátko a poté se k němu opět přidala, což je opět rozdíl do manželů Clintonových, kteří si šli víceméně samostatně svoji politickou cestou.

"Nikdy nebude dělat něco, co jí nesedí jenom proto, aby byla vidět. Je jí pohodlně ve své kůži a udělá vždycky to, co bude považovat za správné a nebude se starat o to, jak to lidé berou," prohlásila o ní Bushova sestra Doro Busch Kochová.