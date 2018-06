Bushová je dokonale oblečenou ženou

"Laura Bushová, jak jsem si všiml, má spíš ráda ty kalhotové," řekl Procházka. "Viděl jsem jí, když se byla projít ve Stromovce. A sportovní, uvolněný styl jí také moc sedí. Myslím si, že je docela tvárná, taková přizpůsobivá a že jí sluší všechno."

Procházka oceňuje i to, že se Bushová obléká do jednobarevných věcí, žádné vzory nebo něco dvoubarevného, její oblečení je vždy tón v tónu. Líbí se mu i to, že oblečení je hladké, bez zdobných prvků. Z barev jí jako tmavovlásce sluší světlé pastelové tóny, do kterých se často obléká a podle Procházky tak činí velmi dobře.

Jedinou výtku, kterou má český stylista k oblečení první dámy USA, je střih kalhot. "Ty střihy kalhot se mi moc nelíbí, protože paní Bushovou nahoře zbytečně rozšiřují a zkracují nohy. Střih, kterému se říká cigaretový, kdy jsou kalhoty dolu zúžené a jsou jakoby kratší nad kotníky, jí opravdu nesedí. Ale to je opravdu moje jediná

výhrada, kterou jsem stačil při jejím pobytu v Praze postřehnout," zdůraznil Procházka.