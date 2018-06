Bushova dcera si odpykala trest

11:45 , aktualizováno 11:45

Jedna z dcer amerického prezidenta George W. Bushe si odpracovala uložený trest za požití alkoholu. Proces proti devatenáctileté Barbaře Bushové tak byl zastaven, řekla podle Lycosu Patty Gonzalesová, mluvčí soudu v Austinu, v americkém státě Texas. "Jako by se to nikdy nestalo," řekla. Barbara Bushová byla přistižena v květnu se svou sestrou, dvojčetem Jennou, jak obě pily v jedné restauraci v Austinu alkohol. Texaský zákon, který byl vydán jejím otcem, ještě když byl guvernérem státu, povoluje pití alkoholu teprve od 21 let.